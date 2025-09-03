Ο κρυμμένος ναός «θησαυρός» της Μητρόπολης Αθηνών – Ένα ταξίδι από τους θρόνους των βασιλέων έως τα άμφια του Χριστόδουλου

Εκατοντάδες άνθρωποι επισκέπτονται κάθε ώρα που περνά τη Μητρόπολη Αθηνών, ιδίως σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι πλέον μπορούν να κατεβούν τα «έγκατα» του επιβλητικού ναού και να έρθουν αντιμέτωποι με ένα πανέμορφο θέαμα.

Οι σκάλες στα αριστερά της εισόδου της Μητρόπολης Αθηνών, οδηγούν στο πρόσφατα ανακαινισμένο Εκκλησιαστικό Κειμηλιοφυλάκιο, έναν χώρο του ναού ανεκτίμητης ιστορικής αξίας που παρουσιάζοντας πραγματικούς «θησαυρούς» αφηγείται την πορεία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το έργο, που εγκαινιάστηκε το 2020 με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β’ και την καθοριστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο.

Μόλις φτάσει στα τελευταία σκαλιά που οδηγούν στο Σκευοφυλάκιο, το πρώτο που θα παρατηρήσει ο επισκέπτης είναι ο προσεγμένος φωτισμός. Σε περίοπτη θέση βρίσκονται κειμήλια που συνδέουν την Εκκλησία με την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ο επισκέπτης μπορεί να δει από κοντά τους θρόνους που χρησιμοποιούνταν κατά τον εκκλησιασμό των Βασιλέων, ξεκινώντας από την εποχή του Γεωργίου Α’, αλλά και έναν αργυρό λειτουργικό δίσκο, δωρεά της Βασίλισσας Όλγας το 1862.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα προσωπικά αντικείμενα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου Α’ (1998-2008), μεταξύ των οποίων εκτίθενται η Αρχιερατική του Μίτρα, ένα εγκόλπιον (ένα μεταλλικό, συνήθως εικονιστικό κόσμημα ή μετάλλιο) και η επισκοπική του Ράβδος.

Η περιήγηση στην ιστορία συνεχίζεται με παλαιότερα και εξίσου σημαντικά εκθέματα. Ξεχωρίζει ένα σπάνιο Παλαιότυπο Ευαγγέλιο που τυπώθηκε στη Βενετία το 1728, ο πρώτος Αρχιερατικός Θρόνος του ναού (1862), καθώς και τα πρώτα έδρανα των Συνοδικών Αρχιερέων από την ίδια χρονιά. Λίγα μέτρα πιο δίπλα, βρίσκεται ο πρώτος Επιτάφιος του Καθεδρικού ναού που κεντήθηκε στη Βιέννη, με χρυσόνημα και μετάξια, και δόθηκε ως δώρο στη Μητρόπολη το 1847.

Η συλλογή εμπλουτίζεται με πολύτιμα άμφια και προσωπικά αντικείμενα Ιεραρχών που σημάδεψαν τον 19ο και 20ό αιώνα, όπως ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο Σπυρίδων, ο Χρυσόστομος Χατζησταύρου και ο Νεόφυτος, του οποίου η υπογραφή δεσπόζει στο αυθεντικό σχέδιο του Αρχιερατικού θρόνου.

Πρόκειται για ένα ταξίδι στην καρδιά της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορίας της Ελλάδας, ένα κρυμμένο διαμάντι κάτω από τον πολύβουο Μητροπολιτικό Ναό, που περιμένει να το ανακαλύψουν οι επισκέπτες της πόλης.

Ο χώρος είναι ανοικτός καθημερινά, πλην Δευτέρας, από τις 11.00 έως τις 18.00 και υπάρχει αντίτιμο 3 ευρώ για την είσοδο.