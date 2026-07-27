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Φωτιά στα Άνω Λιόσια σε parking σπιτιού: 3 άτομα με εγκαύματα στο «Θριάσιο»

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ
Ανανεώθηκε πριν 53 λεπτά
Φωτιά στα Άνω Λιόσια σε parking σπιτιού: 3 άτομα με εγκαύματα στο «Θριάσιο»
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Φωτιά σε parking σπιτιού ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (27.07.2026) στα Άνω Λιόσια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα.

Περαστικοί, με το που είδαν τη φωτιά, ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Στα Άνω Λιόσια στάλθηκαν αμέσως 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Πολύτιμη συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από την φωτιά τραυματίστηκαν 3 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο με εγκαύματα.

«Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10.45 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της πυροσβεστικής.

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