Ο Μπόρις Τζόνσον επέλεξε και πάλι την Εύβοια για τις διακοπές του – Μαζί του και τα 4 από τα 9 παιδιά του

Στο πλευρό του και η σύζυγός του που έχει αποκτήσει μαζί της τα 4 παιδιά του
Εύβοια «ψήφισε» για ακόμη μία χρονιά ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Ο 61χρονος απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες τις όμορφες παραλίες του ελληνικού νησιού, μαζί με την σύζυγό του και τα 4 παιδιά του.

Η Ελλάδα μάλιστα ήταν ο δεύτερος προορισμός του Μπόρις Τζόνσον για τις φετινές, καλοκαιρινές διακοπές του.  Η πρώτη του στάση ήταν η Ιταλία, τον περασμένο μήνα, γράφει η Daily Express.

Δείτε εδώ, στο express.co.uk, φωτογραφίες από τις διακοπές του.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Μπόρις Τζόνσον είχε επισκεφθεί και πάλι την Εύβοια. Μάλιστα τότε είχε πάει και στο νοσοκομείου της Καρύστου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες ο γιος του, που είχε τραυματιστεί. Τα Χριστούγεννα του ίδιου χρόνου είχε κάνει διακοπές και στην Κρήτη.

Ο Μπόρις Τζόνσον απέκτησε με την σύζυγό του το 4ο παιδί τους, στα τέλη του Μαΐου.

Ο πρώην ηγέτης της Βρετανίας έχει αποκτήσει άλλα 4 παιδιά με την πρώην σύζυγό του και δικηγόρο ενώ έχει ακόμη 1 παιδί από εξωσυζυγική σχέση.

