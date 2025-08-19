Ο Μπόρις Τζόνσον κάνει διακοπές στην Εύβοια και ποζάρει χαμογελαστός με πλανόδιο μανάβη στην Κάρυστο

Τις διακοπές του στην Κάρυστο της Εύβοιας απολαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

Ο Μπόρις Τζόνσον λατρεύει την Εύβοια και στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο πρώην ηγέτης των Βρετανών Συντηρητικών έκανε τα ψώνια του σε πλανόδιο μανάβη της Καρύστου.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε φρούτα και λαχανικά της Καρύστου και μάλιστα έβγαλε φωτογραφία με πλανόδιο μανάβη.

Ο Μπόρις Τζόνσον έφτασε στην Καρυστία στις 7 Αυγούστου μαζί με την οικογένειά του και αναμένεται να αναχωρήσει στο τέλος του μήνα.