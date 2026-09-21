Ελλάδα

Ο Νικόλας Φαραντούρης «αποχαιρέτησε» τον Γιώργο Μαζωνάκη παίζοντας πιάνο στην ΕΡΤ

Το συγκινητικό σκηνικό «πρόδωσε» στον αέρα της εκπομπής Συνδέσεις ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος
Ο Νίκος Φαραντούρης
Ο Νίκος Φαραντούρης
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Με τον δικό του τρόπο ο Νικόλας Φαραντούρης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη χρησιμοποιώντας το πιάνο του φουαγιέ της ΕΡΤ.

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης έπαιξε στο πιάνο το «Ανήκω σε μένα», μια από τις γνωστότερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκης, σε μια συμβολική μουσική στιγμή που τράβηξε την προσοχή όσων βρίσκονταν στον χώρο.

Το συγκινητικό σκηνικό «πρόδωσε» στον αέρα της εκπομπής Συνδέσεις ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος και την ίδια ώρα έπαιξαν και τα αντίστοιχα πλάνα.

«Μπαίνω μέσα στο κτίριο της  ΕΡΤ και ακούω σε όλο τον χώρο το τραγούδι του Μαζωνάκη ‘’ανήκω σε μένα’’ να το παίζει κάποιος σε πιάνο. Ποιος ήταν; Ο κ. Φαραντούρης», ήταν τα λόγια του Άγγελου Συρίγου.

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