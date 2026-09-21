Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Μόνες τους βρέθηκαν στο πεζοδρόμιο δύο ανήλικες 2 και 4 ετών – Συνελήφθη ο πατέρας τους

Είχαν διαφύγει της εποπτείας του πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους, χωρίς να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI
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Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, σε έναν 31χρονο πατέρα για έκθεση ανηλίκων καθώς οι δύο κόρες του βρέθηκαν μόνες τους στο πεζοδρόμιο, επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου.

Τα δύο μικρά κορίτσια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (20.09.2026). Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν διαφύγει της εποπτείας του πατέρα τους, με καταγωγή από την Γκάνα, και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους, χωρίς να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα.

Περαστικοί φαίνεται πως είδαν τα κοριτσάκια και ειδοποίησαν τις Αρχές.

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