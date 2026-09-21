Ελλάδα

Συναγερμός στο Ηράκλειο: 35χρονη προσπάθησε αυτοκτονήσει δύο φορές μετά από ερωτική απογοήτευση

Η 35χρονη μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, κατόπιν εισαγγελικής εντολής
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Δραματικές στιγμές για μια 35χρονη στο Ηράκλειο την Κυριακή (20.09.2026) όταν προσπάθησε να αυτοκτονήσει δύο φορές, μετά από ερωτική απογοήτευση!

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το πρώτο περιστατικό αυτοκτονίας σημειώθηκε όταν η 35χρονη αυτοτραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Μία φίλη της αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και παρενέβη, απομακρύνοντας το αντικείμενο ζητώντας βοήθεια.

Η 35χρονη ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έφυγε από το σπίτι και κατευθύνθηκε προς τα Ενετικά Τείχη, όπου φέρεται εκ νέου να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η φίλη της ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, αποτρέποντας τη δεύτερη απόπειρα και θέτοντας τη γυναίκα υπό προστασία.

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