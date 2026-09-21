Συναγερμός στο Ηράκλειο: 35χρονη προσπάθησε αυτοκτονήσει δύο φορές μετά από ερωτική απογοήτευση

Δραματικές στιγμές για μια 35χρονη στο Ηράκλειο την Κυριακή (20.09.2026) όταν προσπάθησε να αυτοκτονήσει δύο φορές, μετά από ερωτική απογοήτευση!

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το πρώτο περιστατικό αυτοκτονίας σημειώθηκε όταν η 35χρονη αυτοτραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Μία φίλη της αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και παρενέβη, απομακρύνοντας το αντικείμενο ζητώντας βοήθεια.

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Η 35χρονη ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έφυγε από το σπίτι και κατευθύνθηκε προς τα Ενετικά Τείχη, όπου φέρεται εκ νέου να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η φίλη της ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, αποτρέποντας τη δεύτερη απόπειρα και θέτοντας τη γυναίκα υπό προστασία.