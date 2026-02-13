Ο Παύλος ντε Γκρες απαντά για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Θέλω να προσφέρω στην χώρα μου, πολλά περνούν από το μυαλό μου»

Για τη ζωή ως ένας απλός πολίτης στην Ελλάδα, την αλλαγή του ονόματός του σε Ντε Γκρες, την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο κόμμα, μίλησε ο Παύλος Ντε Γκρες, το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) σε συνέντευξη που έδωσε στον ΑΝΤ1.

Ο Παύλος Ντε Γκρες αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής του, δίνοντας πάντα το μήνυμα πως αγαπά την Ελλάδα και θέλει να κάνει τα πάντα για να της είναι χρήσιμος. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, απάντησε πως πολλά περνούν από το μυαλό του αν και δεν είναι πολιτικός.

«Εγώ είμαι ένας Έλληνας που μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχει επιστρέψει. Αφήστε με να ζήσω τη ζωή μου. Θέλω να προσφέρω στη χώρα μου. Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου. Δεν ζητώ κάτι διαφορετικό», ανέφερε αρχικά.

Για τη δημιουργία κόμματος, τόνισε: «Πολλά περνούν από το μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια που η πολιτική ήταν γύρω μας. Η ζωή μου αλλάζει συνεχώς λόγω της πολιτικής. Σπούδασα διεθνείς σχέσεις στην Αμερική, οπότε είναι ένα θέμα που είναι στο αίμα μου, αν θέλετε, αλλά… δεν είμαι πολιτικός. Η πολιτική είναι σαν μία τέχνη, η οποία λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Εγώ προσπαθώ να βρω δικούς μου τρόπους για να βοηθήσω την κοινωνία».

Σχετικά με την καθημερινότητά του στην Ελλάδα ως ένας απλός πολίτης ανέφερε: «Το ότι τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει μου έχει δώσει τη δυνατότητα να κυκλοφορώ, να μην είμαι πάντα στο σπίτι. Τα τελευταία χρόνια έρχομαι στην Ελλάδα πολύ πιο συχνά. Όταν είμαι στην Αθήνα κυκλοφορώ άνετα γιατί ξέρω ότι ως πολίτης μπορώ να κάτσω όσο θέλω. Είναι πολύ ωραίο. Έχω ένα τιμητικό γραφείο στη Νέα Υόρκη και τον γιο μου στην Αγγλία και πηγαινοέρχομαι. Πηγαινοέρχομαι κάθε εβδομάδα. Μου αρέσει πολύ η ζωή μου».

«Όλοι που με ξέρουν με λένε Παύλο. Γενικώς, όλοι έρχονται να πουν ένα γεια στον Παύλο. Μου αρέσει το όνομα ντε Γκρες, μου πάει, αυτό το όνομα το χρησιμοποιούσε ο θείος μου ο Μιχαήλ. Έζησε πολλά χρόνια στη Γαλλία. Ως συγγραφέας χρησιμοποίησε αυτό το όνομα για την πένα του. Δεν ήταν καινούριο το όνομα, μας έδενε με την οικογένεια. Αν κάποιος νομίζει πως προσδίδει τίτλο, δεν είναι έτσι. Πολλά χρόνια δεν είχαμε επίθετο καθώς ήμασταν πρίγκιπες. Είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις επίθετο, άλλο να είσαι βασιλιάς ή πρίγκιπας στη χώρα σου και άλλο αυτό», συνέχισε.

Για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, ο Παύλος Ντε Γκρες αναφέρθηκε σε όλες τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση, καταλήγοντας πως το μεγαλύτερο «στοίχημα» είναι η αβεβαιότητα που νιώθει ο μέσος Έλληνας, μη μπορώντας να πληρώσει το ενοίκιό του και να γεμίσει με φαγητό το τραπέζι του.

«Μεγάλη μου χαρά να ζω στην Ελλάδα ως πολίτης. Σε 1.5 χρόνο έχω και εγώ δικαίωμα για πρώτη φορά να ψηφίσω. Τα τελευταία 50 χρόνια, δεν έχει υπάρξει αρχηγός κόμματος που πήρε την χώρα και δεν ήθελε να την αφήσει σε καλύτερη κατάσταση από ότι την είχε πάρει. Οι πρώτες δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν με τους μετανάστες στον Έβρο, που αναγκάστηκε να κλείσει τα σύνορα τόσο τα ελληνικά όσο τα ευρωπαϊκά. Μετά ήρθε η πανδημία, όλοι τρελαθήκαμε. Η κυβέρνηση είχε πολύ καλή επικοινωνία, κατάφεραν να ανοίξει η χώρα το καλοκαίρι για να ξεκινήσει ο τουρισμός. Φέτος ανέβηκε και η οικονομία της Ελλάδος. Τώρα έχουμε άλλες δυσκολίες, ο κάθε άνθρωπος έχει προβλήματα με την καθημερινότητά του. Αν δεν μπορείς να γεμίσεις το τραπέζι σου και να πληρώσεις το ενοίκιό σου, δεν νιώθεις σίγουρος. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να δουλέψει η κυβέρνηση τώρα.

Όταν δεν λειτουργούς σωστά οι θεσμοί χάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου. Έχουν έρθει παρατάξεις που έρχονται από τα άκρα αριστερά και τα άκρα δεξιά. Αυτό γίνεται γιατί αν κάποιος δεν νιώθει σίγουρος, τότε αυτοί τρώνε λίγο από την πίτα», κατέληξε.

Σε επόμενη ερώτηση για το πώς φαντάζεται το μέλλον του, ο Παύλος Ντε Γκρες απάντησε: «Έχω μεγάλη αγάπη και θέληση να βοηθήσω τη νεολαία νιώθω ότι μπορώ να γεφυρώσω τους Έλληνες της διασποράς με τη χώρα. Να δουλέψω και με τους Έλληνες που είναι εδώ που διψάνε για έναν άλλο τρόπο να δουλέψουν.

Χρειάζεται να βρούμε τρόπους να είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι στην κοινωνία. Έχω ιδέα να δημιουργήσω μια οργάνωση που θα λειτουργεί και θα βοηθήσει να κρατήσει 500.000 που φεύγουν και τα 10 εκατ. που ζουν έξω από τη χώρα. Η δύναμη που έχει η χώρα είναι αυτό το πράγμα, κάθε κυβέρνηση προσπαθεί αλλά θέλω και από τη μεριά μου θα δοκιμάσω να κάνω ό,τι μπορώ με αυτές τις ιδέες».

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στη γνωριμία με την σύζυγό του Μαρί Σαντάλ.

«Είμαστε 30 χρόνια μαζί. Έτυχε να πάω σε ένα πάρτι στη Νέα Ορλεάνη στο οποίο ήμασταν και οι δύο καλεσμένοι. Την γνώρισα εκεί και έμεινα ξερός. Όταν είχαμε αρραβωνιαστεί και ήρθαν τα media μας ρώτησαν πόσα παιδιά θα κάνουμε και σκέφτηκα με 3 καλά θα είμαστε, εκείνη απάντησε 5. Την κοιτάω, πέντε; Πέντε ήθελε και πέντε έχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.