Ο Παύλος Ντε Γκρες στην Εύβοια, οι σαρακοστιανοί μεζέδες και η θερμή υποδοχή από τους κατοίκους

Ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στην παραθαλάσσια Αμάρυνθο και επέλεξε το γνωστό ουζερί «Η Γοργόνα»
Ο Παύλος Ντε Γκρες στην Εύβοια
Ο Παύλος Ντε Γκρες στην Εύβοια

Την Εύβοια επέλεξε να επισκεφθεί την Κυριακή της Αποκριάς (22.02.2026), ο Παύλος Ντε Γκρες, πραγματοποιώντας στάση στην όμορφη Αμάρυνθο. Εκεί ο τέως διάδοχος είχε συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Αργύρη, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline , ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στην παραθαλάσσια κωμόπολη της Εύβοιας, και επέλεξε το γνωστό ουζερί «Η Γοργόνα».

Εκεί ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου απόλαυσε θαλασσινές γεύσεις και παραδοσιακούς μεζέδες.

Αν και η επίσκεψη είχε ιδιωτικό χαρακτήρα, δεν έλειψαν οι σύντομες συνομιλίες με πολίτες της περιοχής.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό και φιλικό.

