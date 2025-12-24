Ο Peanut μπήκε σε mood Χριστουγέννων: Ντυμένος ως Αϊ Βασίλης άκουσε τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου

Μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου αλλά και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης», βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης (24.12.2025) στο Μέγαρο Μαξίμου για να τραγουδήσουν τα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του. Ανάμεσα σε αυτούς που απόλαυσαν το χριστουγεννιάτικο έθιμο ήταν και ο Peanut.

Ο διάσημος τετράποδος ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου ντύθηκε ως Αϊ Βασίλης και άκουσε τα κάλαντα. Πήρε αμέτρητα χάδια, φιλιά αλλά και χριστουγεννιάτικα δώρα. Δίπλα του, απολάμβαναν τον ενθουσιασμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη αλλά και τα 3 παιδιά τους, η Δάφνη, η Σοφία και ο Κωνσταντίνος.

Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αντάλλαξαν μαζί με τους μαθητές και τα μέλη του Συλλόγου ευχές και δώρα για τις γιορτές.

Στις φωτογραφίες φαίνεται o Peanut με σηκωμένη την ουρά και στα πόδια του Κυριάκου Μητσοτάκη, να παίρνει χάδια και να παρακολουθεί τις κινήσεις των παρευρισκόμενων.

Σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται να παίζει με τα λούτρινα παιχνίδια του.