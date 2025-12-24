Συμβαίνει τώρα:
Ο Peanut μπήκε σε mood Χριστουγέννων: Ντυμένος ως Αϊ Βασίλης άκουσε τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου

Έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις - Δείτε φωτογραφίες
Peanut
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου αλλά και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης», βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης (24.12.2025) στο Μέγαρο Μαξίμου για να τραγουδήσουν τα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του. Ανάμεσα σε αυτούς που απόλαυσαν το χριστουγεννιάτικο έθιμο ήταν και ο Peanut.

Ο διάσημος τετράποδος ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου ντύθηκε ως Αϊ Βασίλης και άκουσε τα κάλαντα. Πήρε αμέτρητα χάδια, φιλιά αλλά και χριστουγεννιάτικα δώρα. Δίπλα του, απολάμβαναν τον ενθουσιασμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη αλλά και τα 3 παιδιά τους, η Δάφνη, η Σοφία και ο Κωνσταντίνος.

Peanut
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Peanut
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αντάλλαξαν μαζί με τους μαθητές και τα μέλη του Συλλόγου ευχές και δώρα για τις γιορτές.

Peanut
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Peanut
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Στις φωτογραφίες φαίνεται o Peanut με σηκωμένη την ουρά και στα πόδια του Κυριάκου Μητσοτάκη, να παίρνει χάδια και να παρακολουθεί τις κινήσεις των παρευρισκόμενων.

Peanut
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται να παίζει με τα λούτρινα παιχνίδια του.

Ελλάδα
