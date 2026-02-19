Ελλάδα

Ο πρόεδρος της «La Vie en Rose», Νίκος Μαλακοδήμος για το τάμα και τη δωρεά για την Ογκολογική Μονάδα

«Μέσα από τη σημερινή μέρα το όνειρο μας λαμβάνει σάκα και οστά γιατί μπορούμε να ανταποδώσουμε στον κόσμο την τεράστια αγάπη»
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Για άλλη μια φορά η εταιρία  «La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou» δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπο της και την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της νέας Ημερήσιας Ογκολογικής Μονάδας Νοσηλείας στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ένα έργο που χρηματοδοτείται από δωρεά της γνωστής εταιρίας καλλυντικών.

Η ογκολογική μονάδα που θα δημιουργηθεί στο πρώην κτίριο του ΕΟΠΠΥ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας που ανήκει στο Λαϊκό Νοσοκομείο, σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στο χώρο της δημόσιας υγείας. Το εξαώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 2.700 τετραγωνικών μέτρων θα ανακαινιστεί πλήρως με τη δωρεά «La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou» και θα εξυπηρετεί σε καθημερινά πάνω από 200 ασθενείς.   

Η παραχώρηση της χρήσης του ακίνητου έχει οριστεί στα 50 έτη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του ακίνητου και για επιπλέον χρονικό διάστημα, ενώ η κατασκευή της συγκεκριμένης μονάδα κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να υπάρξει  αποσυμφόρηση εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων η βελτίωση της συνεχούς φροντίδας για ασθενείς που δεν απαιτούν νοσηλεία και η ευρύτερη ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας. Το ύψος της δωρεάς ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το που θα υλοποιηθεί το έργο  θα φέρει το όνομα «Δήμητρα – Μαρία Κατσαφάδου». 

Ο Αγιασμός για τη νέα ογκολογική μονάδα - ΦΩΤΟ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Αγιασμός για τη νέα ογκολογική μονάδα – ΦΩΤΟ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορούμε σήμερα με τη βοήθεια του κόσμου και την αγάπη που μας έδειξε όλα αυτά τα χρόνια να κάνουμε πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής. Η οικογένεια μας, η Δήμητρα κι όλα τα αδέρφια μου είχαμε κάνει τάμα εάν πήγαινε καλά η εταιρία μετά το δώδεκα χρόνια ύπαρξη της να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο ένα νοσοκομείο για ογκολογικούς ασθενείς» λέει στο newsit.gr o πρόεδρος της εταιρίας «La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou», Νίκος Μαλακοδήμος.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της εταιρείας, προσθέτει: «Μέσα από τη σημερινή μέρα το όνειρο μας λαμβάνει σάκα και οστά γιατί μπορούμε να ανταποδώσουμε στον κόσμο την τεράστια αγάπη που μας έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το υπουργείο υγείας που μέσα από την παραχώρησή του κτιρίου μας δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο που έχει ανάγκη. Θα ήθελα να  ευχαριστήσω προσωπικά τους επιβλέποντες μηχανικούς Δημήτρη Νάση και Βαγγελή Γαρτσιώνη για την αφιλοκερδή προσφορά τους, καθώς και για αυτούς αποτελεί ένα τάμα η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου κι η εργασία τους είναι αμισθί».

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ο πρόεδρος της εταιρείας «La Vie en Rose», Νίκος Μαλακοδήμος – ΦΩΤΟ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Στον αγιασμό που έγινε σήμερα το πρωί παρέστησαν η ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια της  «La Vie en Rose» Δήμητρα Κατσαφάδου, ο αδερφός της και πρόεδρος της εταιρίας Νικόλαος Μαλακοδήμος και ο αδερφός της Κυριάκος Μαλακοδήμος ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης.

Από την πλευρά του υπουργείο Υγείας, το παρών έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μέσα από το τάμα που υλοποιούμε μαζί με την οικογένεια μου θα δώσουμε χαρά και ανακούφιση σε χιλιάδες κόσμου», λέει από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος Κυριάκος Μαλακοδήμος. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
132
109
99
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αττική Οδός: Την Παρασκευή θα δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα που είχε κλείσει για να συντηρηθεί η σήραγγα στα Άνω Λιόσια
Βέβαια θα συνεχιστούν ορισμένες εργασίες και μετά την ερχόμενη Δευτέρα, συνεπώς, θα συνεχίσουν να κλείνουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας κυρίως τις νυχτερινές ώρες
αττική οδός
Newsit logo
Newsit logo