Ο πρόεδρος της «La Vie en Rose», Νίκος Μαλακοδήμος για το τάμα και τη δωρεά για την Ογκολογική Μονάδα

Για άλλη μια φορά η εταιρία «La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou» δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπο της και την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της νέας Ημερήσιας Ογκολογικής Μονάδας Νοσηλείας στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ένα έργο που χρηματοδοτείται από δωρεά της γνωστής εταιρίας καλλυντικών.

Η ογκολογική μονάδα που θα δημιουργηθεί στο πρώην κτίριο του ΕΟΠΠΥ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας που ανήκει στο Λαϊκό Νοσοκομείο, σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στο χώρο της δημόσιας υγείας. Το εξαώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 2.700 τετραγωνικών μέτρων θα ανακαινιστεί πλήρως με τη δωρεά «La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou» και θα εξυπηρετεί σε καθημερινά πάνω από 200 ασθενείς.

Η παραχώρηση της χρήσης του ακίνητου έχει οριστεί στα 50 έτη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του ακίνητου και για επιπλέον χρονικό διάστημα, ενώ η κατασκευή της συγκεκριμένης μονάδα κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων η βελτίωση της συνεχούς φροντίδας για ασθενείς που δεν απαιτούν νοσηλεία και η ευρύτερη ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας. Το ύψος της δωρεάς ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το που θα υλοποιηθεί το έργο θα φέρει το όνομα «Δήμητρα – Μαρία Κατσαφάδου».

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορούμε σήμερα με τη βοήθεια του κόσμου και την αγάπη που μας έδειξε όλα αυτά τα χρόνια να κάνουμε πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής. Η οικογένεια μας, η Δήμητρα κι όλα τα αδέρφια μου είχαμε κάνει τάμα εάν πήγαινε καλά η εταιρία μετά το δώδεκα χρόνια ύπαρξη της να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο ένα νοσοκομείο για ογκολογικούς ασθενείς» λέει στο newsit.gr o πρόεδρος της εταιρίας «La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou», Νίκος Μαλακοδήμος.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της εταιρείας, προσθέτει: «Μέσα από τη σημερινή μέρα το όνειρο μας λαμβάνει σάκα και οστά γιατί μπορούμε να ανταποδώσουμε στον κόσμο την τεράστια αγάπη που μας έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το υπουργείο υγείας που μέσα από την παραχώρησή του κτιρίου μας δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο που έχει ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τους επιβλέποντες μηχανικούς Δημήτρη Νάση και Βαγγελή Γαρτσιώνη για την αφιλοκερδή προσφορά τους, καθώς και για αυτούς αποτελεί ένα τάμα η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου κι η εργασία τους είναι αμισθί».

Στον αγιασμό που έγινε σήμερα το πρωί παρέστησαν η ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια της «La Vie en Rose» Δήμητρα Κατσαφάδου, ο αδερφός της και πρόεδρος της εταιρίας Νικόλαος Μαλακοδήμος και ο αδερφός της Κυριάκος Μαλακοδήμος ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης.

Από την πλευρά του υπουργείο Υγείας, το παρών έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μέσα από το τάμα που υλοποιούμε μαζί με την οικογένεια μου θα δώσουμε χαρά και ανακούφιση σε χιλιάδες κόσμου», λέει από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος Κυριάκος Μαλακοδήμος.