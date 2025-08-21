Ο Ρέιζ, ο «Μάγειρας» και η σχέση με τον διασημότερο Τούρκο μαφιόζο – Ο πολυτελής βίος των Τούρκων με όπλα, ναρκωτικά και θωρακισμένα αυτοκίνητα

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν οι έξι Τούρκοι – μέλη της τουρκικής μαφίας, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από αιφνιδιαστική έφοδο του ελληνικού FBI σε πολυτελείς βίλες στον Ωρωπό και στο Χαλκούτσι. Οι «6» βρίσκονταν στη χώρα μας υπό το καθεστώς αιτούντων άσυλο και σε βάρος τους εκκρεμούσαν εθνικά εντάλματα σύλληψης για κακουργηματικές πράξεις.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα στο πλαίσιο της εξάρθρωσης οργανώσεων της τουρκικής μαφίας που δρουν στο ελληνικό έδαφος, οι έξι Τούρκοι που έμεναν σε πολυτελείς βίλες στην Αττική, κυκλοφορούσαν με πανάκριβα αυτοκίνητα, αξίας ακόμα και 100.000 ευρώ το καθένα και όλα αυτά παρότι δεν εργάζονταν – τουλάχιστον νόμιμα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έξι Τούρκοι υπήκοοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη τουρκικής μαφίας και να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων στη χώρα μας.

Η υπόθεση αποκάλυψε όχι μόνο την εγκληματική δράση της ομάδας, αλλά και τον πολυτελή τρόπο ζωής που είχαν επιλέξει οι συλληφθέντες.

Η μονοκατοικία στην οποία είχαν καταλύσει στον Ωρωπό, διέθετε πισίνα και μπάρμπεκιου, ενώ παρείχε πλήρη απομόνωση, γεγονός που τους επέτρεπε να διεξάγουν τις παράνομες δραστηριότητές τους με σχετική ασφάλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, κάποιοι από τους έξι Τούρκους δήλωναν ότι είναι αντικαθεστωτικοί, πως είχαν διωχθεί από το τουρκικό καθεστώς και ότι είχαν έρθει να διαμείνουν στην Ελλάδα. Στην ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι πρόκειται για Τούρκους κακοποιούς που διασυνδέονται με άλλα μέλη τουρκικών συμμοριών που έχουν έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να μένουν μονίμως εδώ.

«Οι αστυνομικοί εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε κάποια πολυτελή αυτοκίνητα για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι ανήκουν σε Βούλγαρους ιδιώτες και σε βουλγαρική εταιρεία, προκειμένου να βρεθεί η άκρη του νήματος και οι διεθνείς διασυνδέσεις τους».

Από την έρευνα του ελληνικού FBI, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Όπλα με σιγαστήρα

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών

Πανάκριβα και θωρακισμένα αυτοκίνητα

Σημειώσεις με κωδικοποιημένα στοιχεία

Ένας από τους συλληφθέντες, 29 ετών, είχε αγοράσει βίλα αξίας 800.000 ευρώ για να αποκτήσει golden visa. Στην κατοχή του είχε θωρακισμένο όχημα.

«Αγαπάω την Ελλάδα. Θέλω να ζήσω για πάντα εδώ», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ενώ όταν ερωτήθηκε γιατί έχει στη διάθεσή του θωρακισμένο αυτοκίνητο, απάντησε ότι φοβάται την απαγωγή του από συμπατριώτες του, καθώς είναι από πλούσια οικογένεια στην Τουρκία.

Ποιος είναι ο 29χρονος ιδιοκτήτης της βίλας

Τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών παρακολουθούσαν τον 29χρονο ιδιοκτήτη της βίλας εδώ και έναν χρόνο, ενώ είχε «χαρτογραφηθεί» μαζί με άλλα 40 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι ελληνικές Αρχές θεωρούν ότι είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Στη χώρα του καταζητείται για επτά αδικήματα. Το προσωνύμιό του είναι Ρέιζ.

Ανάμεσα στις πολλές δουλειές τους είναι να φέρνουν πανάκριβα αυτοκίνητα από τη Βουλγαρία με μεταφορικές εταιρείες. Έτσι διακινούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και μεγάλα χρηματικά ποσά. Πολλές συναλλαγές είχαν και με την Ισπανία.

Ο πατέρας του συνελήφθη το 2019 στην Τουρκία με το προσωνύμιο «Ο Μάγειρας», γιατί «μαγείρευε» ηρωίνη.

Όσον αφορά τα όπλα και τα ναρκωτικά, ο Ρέιζ φέρεται να έχει επαφές στην Τουρκία με μέλη της ομάδας του Ντουντάρ Κιλίτζ, ο οποίος πέθανε το 1999. Ο Κιλίτζ θεωρείτο ένας από τους διασημότερους μαφιόζους της γειτονικής χώρας, με συμπατριώτες του κακοποιούς να συνεχίζουν τη δράση του.

Η έφοδος στη βίλα στον Ωρωπό και τα κωδικοποιημένα τετράδια

Κατά την έφοδο της αστυνομίας, μέσα στη βίλα βρίσκονταν άλλα τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ο αδερφός του ιδιοκτήτη.

Ένας από αυτούς προσπάθησε να ξεφορτωθεί τα ναρκωτικά, ρίχνοντάς τα στη λεκάνη της τουαλέτας, ενώ υποστήριξε πως ήταν δικά του και ότι ήταν για προσωπική χρήση.

Στην κατοχή των Τούρκων βρέθηκαν τρία τετράδια με ονόματα, ποσά και χρηματικές συναλλαγές.

Ακόμη, ένας φιλοξενούμενος παραδέχθηκε ότι το πιστόλι Glock με σιγαστήρα που βρέθηκε, ήταν δικό του και το είχε για προσωπική ασφάλεια.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του MEGA, η ΕΛ.ΑΣ. σκοπεύει να δημιουργήσει ειδικό τμήμα μέσα στο ελληνικό FBI, για να αντιμετωπίσει πλέον αποκλειστικά την τουρκική μαφία.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τις πολυτελείς βίλες και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα ως βιτρίνα για ξέπλυμα χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες.