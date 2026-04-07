Ο Σάκης Κεχαγιόλου Άρχων Μέγας Λογοθέτης στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας

Σε μία λαμπρή τελετή το Σάββατο του Λαζάρου 04/04/2026 που έλαβε χώρα στην ελληνορθόδοξη ιστορική Μονή Αγίου Γεωργίου του 10ου αιώνος μ.Χ. στο Παλαιό Κάιρο της Αιγύπτου, ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου αναγορεύθηκε Άρχων Μέγας Λογοθέτης απ’ τον Μακαριότατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο. Το εν λόγω οφφίκιον χρονολογείται απ’ τον καιρό των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμει ο Πατριάρχης σε επιφανές λαϊκό μέλος της εκκλησίας.

Μετά τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία ο Πατριάρχης τέλεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πατρός του τιμωμένου Σάκη Κεχαγιόγλου, Θεοδώρου Κεχαγιόγλου καθότι την ίδια ημέρα συμπληρώθηκαν ακριβώς τριάντα χρόνια απ’ την κοίμησή του.

Μετά τη χειροθεσία και προσφωνώντας το νέο Άρχοντα, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα και το κύρος του Σ. Κεχαγιόγλου καθώς και στη λαμπρή καριέρα του διαπρεπούς ποινικολόγου. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στενή φιλία με την οποία συνδέονται επί 22 χρόνια και στην αποφασιστική συμβολή και στήριξη του τιμωμένου για την ανάδειξή του ως Πατριάρχου το 2004.

Συνέχισε, δηλώνοντας ότι σπανιότατα το Πατριαρχείο απονέμει τον ύψιστο αυτό τίτλο λέγοντας όμως χαρακτηριστικά: «Αγαπητέ Αθανάσιε δεν είχες ανάγκη αρχοντικών τίτλων από την Εκκλησία, γιατί Άρχοντας γεννήθηκες…»

Στην αντιφώνησή του, ο νέος Άρχων εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τα θερμά λόγια του Πατριάρχη για το πρόσωπό του καθώς και για την μεγάλη τιμή που του γίνεται και η οποία είναι η δεύτερη κατά σειρά μετά το οφφίκιον του Άρχοντος Δικαιοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας που του απένειμε προ 4 ετών η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Είπε δε, ότι η συγκίνησή του επιτείνεται απ’ τη χρονική ταύτιση της ημέρας της τελετής με τη συμπλήρωση ακριβώς τριάντα ετών από το θάνατο του πατέρα του. Κατόπιν, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το έργο του Πατριάρχη Θεοδώρου, χαρακτηρίζοντάς τον ως σύγχρονο και πραγματικό ιεραπόστολο, τόνισε δε, ότι διασχίζει άοκνα όλη την Αφρικανική Ήπειρο χτίζοντας και ιδρύοντας ναούς, σχολεία, γηροκομεία και ορφανοτροφεία διαδίδοντας την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι ο Πατριάρχης Θεόδωρος συγκαταλέγεται ήδη στη χορεία των μεγίστων Πατριαρχών του Αλεξανδρινού Θρόνου λόγω του τεράστιου έργου του, της ταπεινότητος που τον διακρίνει αλλά και της πραότητός του. Τέλος, παρείχε την υπόσχεση στον Πάπα και Πατριάρχη ότι όπως έπραξε τα προηγούμενα χρόνια θα συνεχίσει να συνδράμει και να ενισχύει και με τη νέα εξαιρετικά τιμητική ιδιότητα το έργο του Πατριαρχείου και του Πατριάρχη προσωπικά.

Όπως ανέφερε ο Σάκης Κεχαγιόφλου, δύο συναισθήματα κυριαρχούν δεχόμενος το ύψιστο οφφίκιο: «την υπέρβαση των προσωπικών του προσδοκιών και το απόλυτο βάρος της ευθύνης», αναλαμβάνοντας τον τίτλο του Άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Η τιμή αυτή αποτελεί για εκείνον προσωπική δέσμευση απέναντι στον Θεό και τους ανθρώπους.

Αναφερόμενος στη μακρά πνευματική του συνοδοιπορία με τον Πατριάρχη, τόνισε ότι η σχέση τους «εδράζεται στην απόλυτη αγάπη και στη βαθιά, ανυπόκριτη αμοιβαία εκτίμηση». Θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση στην Αθήνα το 2004, καθώς και την εμπιστοσύνη και στήριξη που έλαβε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, όταν κυοφορούνταν η ανάδειξη του Πατριάρχη στον θρόνο. Η αγάπη και η φιλανθρωπία του Πατριάρχη για τους φτωχούς και τα παιδιά της Αφρικής αποτυπώνονται σε κάθε έργο του.

Στο έργο του στην Αφρική, όπως σημείωσε, «φέρνετε στους ώμους σας το μήνυμα της Ορθοδοξίας, κομίζοντας νερό, τροφή, φάρμακα και ελπίδα». Η ιεραποστολική του δράση περιλαμβάνει ανέγερση ναών, λειτουργία ορφανοτροφείων και νοσοκομείων, μετατρέποντας την Εκκλησία σε καταφύγιο για όσους υποφέρουν. Η απονομή του οφφικίου αποτελεί για τον Σάκη Κεχαγιόγλου δέσμευση να συνεχίσει να στέκεται αρωγός στον Τόνο του Αγίου Μάρκου και να ενισχύει την αποστολή της Εκκλησίας στην Αφρική.

Με την ολοκλήρωση της αντιφώνησης, ο νέος Άρχων προσέφερε ως ένδειξη αγάπης και τιμής στον Πατριάρχη τριπλή παπική τιάρα (triregnum), αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του 16ου αιώνα, το οποίο φυλάσσεται στο Βατικανό και φέρει στο πρόσθιο μέρος χρυσό λέοντα του Αγίου Αποστόλου Μάρκου, σύμβολο του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Ο Πατριάρχης εξέφρασε τη συγκίνησή του για το πολύτιμο και σπάνιο δώρο και δώρισε από μέρους του στον Σ. Κεχαγιόγλου δαχτυλίδι με χαραγμένο τον φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου, σύμβολο του Πατριαρχείου της Αλεξανδρείας καθώς και τον Μέγα Αθανάσιο Πατριάρχη Αλεξανδρείας, αντίγραφο δαχτυλιδιού του 15ου αιώνα. Τόνισε δε, ότι στο δαχτυλίδι το οποίο δωρίζει στο νέο Άρχοντα περιλήφθηκε κατά τη χύτευσή του πολύ μικρό απότμημα του λειψάνου του Μεγάλου Αθανασίου ως ευλογία.

Στην τελετή παρέστησαν ο Μητροπολίτης Γέρων Καισαρείας κ. Θεοφύλακτος, ο Μητροπολίτης Γουινέας, Διευθυντής του γραφείου του Πατριαρχείου της Αλεξανδρείας στην Αθήνα κ. Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Μέμφιδος κ. Νικόδημος, ο Επίσκοπος Ιππώνος κ. Στέφανος καθώς και ο Αγιορείτης Γέροντας Φίλιππος του Κελλίου του Αγίου Αποστόλου Θωμά (Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας). Παρέστη επίσης ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρόξενος της Ελλάδος Συμεών Λιναργάκης καθώς και ο Πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας στο Κάιρο Χρήστος Καβαλής.

Από την Ελλάδα ήρθαν για την τελετή καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και πολλοί προσωπικοί φίλοι του νέου Άρχοντα.

Μετά το πέρας της τελετής ο ίδιος ο Πατριάρχης ξενάγησε όλους τους παρισταμένους στις κατακόμβες του ιστορικού ναού όπου κατά την παράδοση φυλακίστηκε ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος και όπου βρίσκονται οι τάφοι των Πατριαρχών του Αλεξανδρινού Θρόνου.

Ακολούθως, ο Σ. Κεχαγιόγλου παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας σε κεντρικό ξενοδοχείο του Καΐρου στο οποίο παρακάθισαν όλοι οι καλεσμένοι. Την Κυριακή των Βαΐων 05/04/2026 ο νέος Άρχων Μέγας Λογοθέτης παρευρέθηκε στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία για τους Αραβόφωνους Ορθόδοξους στο Ναό των Ταξιαρχών στη συνοικία “Daher” του Καΐρου.