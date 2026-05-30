Ο Σταύρος Μπαλάσκας ραγίζει καρδιές: «Η αδερφή μου είχε λευχαιμία, τα παιδικά μου χρόνια ήταν σ@@@α»

Ραγίζει καρδιές η εξομολόγηση του Σταύρου Μπαλάσκα που φιλοξενήθηκε στο βίντεο-podcast «Ga-Ranti Κουβέντες» των Ranti Twins.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας που όλοι έχουμε συνηθίσει να μιλάει για αστυνομικές υποθέσεις αναφέρθηκε στο podcast για το οικογενειακό δράμα που πέρασε σε μικρή ηλικία.

Μάλιστα στην ερώτηση πως ήταν τα παιδιά του χρόνια είπε χαρακτηριστικά. «Σ@@@ά. Σ@@@ά ήταν τα παιδικά μου χρόνια», και εξήγησε ότι όλα άλλαξαν όταν η μικρή του αδερφή διαγνώστηκε λευχαιμία.

Το δράμα της οικογένειάς του κράτησε οκτώ χρόνια με την αδερφή του να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. «Δεν πέρασα καλά παιδιά, σ@@@@ά πέρασα», είπε χαρακτηριστικά αποκαλύπτοντας ότι η αδερφή του αρρώστησε σε ηλικία μόλις 6,5 ετών και τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή στα 14 της.

Το γεγονός αυτό σημάδεψε την οικογένειά του με τον πατέρα του να μην ξεπερνά ποτέ αυτή την απώλεια.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, στην κόρη του έχει δώσει το όνομα της αδερφής του, την έλεγαν Κωνσταντίνα και όχι της μητέρας του όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα η κόρη του μοιάζει στην φυσιογνωμία με την αδερφή του.

