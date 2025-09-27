Ο Στέλιος Ρόκκος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Μας αξίζει να ζούμε σε ένα κράτος με δικαιοσύνη»

Πολλοί καλλιτέχνες όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Στέλιος Ρόκκος και η Νατάσσα Μποφίλιου έχουν βρεθεί στο Σύνταγμα και έχουν εκδηλώσει τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη που συνεχίζει για 13η μέρα την απεργία πείνας.

Ο Πάνος Ρούτσι, έχει ξεκινήσει απεργία πείνας προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του, Ντένις, ο οποίος ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο γνωστός τραγουδιστής Στέλιος Ρόκκος, μαζί με δεκάδες πολίτες έσπευσε στην πλατεία συντάγματος όπου βρίσκεται ο χαροκαμένος πατέρας, υποστηρίζοντας «το έργο και τον αγώνα που κάνει, για να βρει δικαίωση» όπως έχει πει.

«Μας αξίζει να ζούμε σε ένα κράτος που έχει δικαιοσύνη», τόνισε ο Στέλιος Ρόκκος.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας να εγκρίνει την εκταφή του γιου του μόνο για ταυτοποίηση DNA, και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις δεν ικανοποίησε το Πάνο Ρούτσι, με αποτέλεσμα να ανακοινώσει ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας που κάνει.

«Θέλω να πω ότι συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω μέχρι τέλους γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση, και δεν θα το αφήσω έτσι μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει», τόνισε ο Πάνος Ρούτσι.

«Δηλαδή θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για DNA και δεν θα κάνουν τους ελέγχους που ήταν υποχρεωμένοι εξαρχής να κάνουν! Όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί. Γιατί τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας», έγραψε με τη σειρά της η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που επίσης πέθανε στα Τέμπη.

Στο πλευρό του απεργού πείνας η Μάγδα Φύσσα αλλά και η μητέρα της 23χρονης Αγάπης που ήταν στο ίδιο μοιραίο βαγόνι με τον Ντένις.