Καιρός αύριο: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές στα νότια

Βροχερός θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο 16 Μαΐου σύμφωνα με την ΕΜΥ ενώ η αφρικανική σκόνη θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της.

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ ο καιρός αύριο Σάββατο 16 Μαΐου θα έχει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια (περιοχές Πελοποννήσου, Κυκλάδων και Κρήτης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αρχικά αίθριος, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στη Μακεδονία νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τις βραδινές ώρες στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, που στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις και βαθμιαία από νότιες 4 με 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 και στην Κρήτη τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τη νύχτα.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά

6 μποφόρ. Στα νότια από δυτικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.