Ο Θάνος Πλεύρης στη Χίο: Στόχος μας οι ροές να είναι μειωμένες

Άκαρπες οι έρευνες για να ανελκυστεί το σκάφος που βυθίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου με τραγικό απολογισμό 15 νεκρούς μετανάστες
Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη Χίο
Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη Χίο / EUROKINISSI / Φωτογραφία Κώστας Αναγνώστου

Άκαρπες απέβησαν οι έρευνες την Πέμπτη (19.02.2026) ανοιχτά του Μερσινιδίου στη Χίο για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους το οποίο ναυάγησε εκεί στις 3 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες. «Τα νησιά, όπως και η Χίος, έχουν επιβαρυνθεί και όλες μας οι κινήσεις και αποφάσεις έχουν λογική την αποσυμφόρηση και στήριξη των νησιών», είπε από τη Χίο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Την επιχείρηση διέταξε η ανακρίτρια Χίου μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, που φέρεται ως οδηγός-διακινητής του μοιραίου σκάφους με τους μετανάστες και έχει ήδη προφυλακιστεί.

Ας σημειωθεί ότι παρόντες στην επιχείρηση που διενήργησαν στελέχη της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος ήταν τόσο η ανακρίτρια, όσο και ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης.

Η ομάδα έρευνας ολοκλήρωσε το έργο της λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι της Πέμπτης και επέστρεψε στο λιμάνι της Χίου.

Όπως έγινε γνωστό δεν εντοπίστηκαν σημεία του βυθισμένου φουσκωτού.

Είναι άγνωστο ακόμα αν η ανακρίτρια δώσει εντολή για συνέχιση των ερευνών τις επόμενες ημέρες.

 

Θάνος Πλεύρης: Τα νησιά, όπως και η Χίος, έχουν επιβαρυνθεί 

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε την Πέμπτη, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου τη Χίο στα πλαίσια ελέγχου του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews, πριν την ξενάγηση του στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη ΒΙΑΛ Χίου, ο κ. Πλεύρης σημείωσε: «Στόχος μας είναι οι ροές να είναι μειωμένες και έχουμε αυτή τη στιγμή από την πλευρά των παραλίων τις μικρότερες δυνατές ροές που υπήρχαν και η συνεργασία συνεχίζει να είναι καλή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πλέον. Φαίνεται ότι οι ροές μεταφέρονται και σε άλλα σημεία, προς την Κρήτη. Τα νησιά, όπως και η Χίος, έχουν επιβαρυνθεί και όλες μας οι κινήσεις και αποφάσεις έχουν λογική την αποσυμφόρηση και στήριξη των νησιών».

Σχετικά με τους πληθυσμούς προσφύγων – μεταναστών που βρίσκονται στις δομές, ο υπουργός σημείωσε, ότι τόσο σε Χίο, όσο και Μυτιλήνη, είναι κάτω από 1.000 άτομα, ενώ γενικά στα νησιά μας είναι λιγότερο από το 50% της δυναμικότητάς τους.

«Οι δομές που έχουμε σε αυτά τα νησιά, είπε, πάντοτε θα φροντίζουμε να μη δημιουργούν πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό συνδέεται και με τη μείωση των ροών που έχουμε πετύχει στο Αιγαίο αλλά και στο γεγονός ότι φροντίζουμε να μην υπάρχει επιβάρυνση σε αυτές και να συνδράμει η ενδοχώρα, όταν υπάρχει οποιαδήποτε πίεση.

Εμείς θέλουμε όλες οι αποφάσεις να βρίσκονται σε ένα γνώμονα μη επιβάρυνσης της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης και ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας.

Το δόγμα που έχουμε και ως υπουργός υπηρετώ είναι, ότι τα νησιά έχουν επιβαρυνθεί και στόχος είναι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης και όχι η πίεση των τοπικών κοινωνιών. Άρα ό,τι ενέργειες γίνονται σε όλα τα νησιά θα είναι ενέργειες, προκειμένου να ανακουφίσουν και να μην πιέζουν την τοπική κοινωνία».

Ελλάδα
