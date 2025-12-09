Οδηγός επιβίωσης για τα μπλόκα αγροτών: Μετ’ εμποδίων οι μετακινήσεις στη χώρα με τεράστιες παρακάμψεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Ενισχύονται τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, με τους αγρότες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, με νέο μπλόκο να έχει στηθεί στη Χαλκιδική, την ώρα που στο Ηράκλειο της Κρήτης οι αγρότες που έφυγαν από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», έφτασαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση, όπου το κλίμα ήταν φορτισμένο.

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη και Λαμία. Σε πολλές πόλεις, όπως στη Χαλκίδα, ετοιμάζονται και μπλόκα στο κέντρο τους, σε δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται και σε Σπάρτη, Λάρισα, Καρδίτσα, Πάτρα.

Μάλιστα, με τα τρακτέρ τους έχουν αποκλείσει όλους τους παραδρόμους της ηπειρωτικής Ελλάδας, «παραλύοντας» την χώρα και κάνοντας την μετακίνηση των οχημάτων και τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας, εξαιρετικά δύσκολη.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης, παραμένουν στον κόμβο στα Πράσινα Φανάρια, καθώς κλειστή εξακολουθεί να είναι η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής ενώ υπάρχουν εναλλακτικοί διαδρομές. Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν κλείσει την εθνική Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προς αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στο μπλόκο της Κουλούρας Ημαθίας ανοιχτεί παραμένει η Εγνατία ενώ στο Νησέλι Ημαθίας κλειστή είναι η Εγνατία και ανοιχτή η παλαιά εθνική οδός.

Στη Νίκαια Λάρισας, κλειστή παραμένει η εθνική οδός και ανοιχτός ο παράδρομος. Κλειστός είναι ο Ε65 στην Καρδίτσα με ανοιχτή η παλαιά Εθνική, ενώ στα Τρίκαλα κλειστός είναι ο Ε65 και ανοιχτή η παλαιά εθνική. Στο Κάστρο Βοιωτίας κλειστή είναι η εθνική οδός ενώ οι παράδρομοι παραμένουν ανοιχτοί.

Στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας κλειστή είναι η Ιόνια Οδός ενώ ανοιχτό παραμένει το παλιό εθνικό δίκτυο. Στην Πάτρα η περιμετρική εξακολουθεί να είναι κλειστή με τη διέλευση να γίνεται μέσα από την Πάτρα.

Παράλληλα, οι αγρότες ετοιμάζουν αποκλεισμούς λιμανιών. Σε αυτό το κλίμα, στον Βόλο ετοιμάζεται αποκλεισμός του λιμανιού, την ώρα που τα τελωνεία είναι αποκομμένα. Σε πολλές πόλεις, όπως στη Χαλκίδα, ετοιμάζονται και μπλόκα στο κέντρο τους, σε δημόσια κτίρια και υπηρεσίες.

Στην Κρήτη, οι αγρότες του Ηρακλείου παραμένουν από το πρωί της Τρίτης στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους.

Θεσσαλονίκη

Το δρόμο της επιστροφής στο μπλόκο τους στα «πράσινα φανάρια», πήραν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις το μεσημέρι, απελευθερώνοντας έτσι την έξοδο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών.

«Θέλαμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι αν ήταν επιθυμία μας να κλείσουμε το αεροδρόμιο “Μακεδονία” και μπορούμε και θα το είχαμε κάνει», επισήμανε μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας «οι κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα δεν έχουν στόχο την ταλαιπωρία της κοινωνίας, ούτε και να υποστεί πλήγμα η εθνική μας οικονομία». Πρόσθεσε, ότι «πρέπει να κατανοήσουν πλήρως ότι ο πρωτογενής τομέα είναι στο χείλος του γκρεμού και αυτό διατρανώνουμε με τις κινητοποιήσεις μας».

Υπενθυμίζεται ότι λίγα λεπτά πριν τις 14.30 αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» έφτασαν με περίπου 30 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και την απέκλεισαν συμβολικά περίπου μέχρι τις 16.00. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας.

Λαμία

Έκλεισαν στις 14:00, και για μία ώρα, οι αγρότες που βρίσκονται στον κόμβο του Μπράλου στη Λαμία, εκτός την εθνική οδό -όπως ήδη κάνουν καθημερινά- και όλους τους παράδρομους, κλιμακώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις κινητοποιήσεις τους. Με το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, όπως έγινε και τη χθεσινή ημέρα, ουσιαστικά κόβεται η χώρα στα δύο, καθώς δεν υπάρχει διέξοδος κυκλοφορίας μεταξύ Βορρά και Νότου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργο Παλιούρα, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των αγροτών θα κλείνουν όλοι οι δρόμοι και οι παράδρομοι στον κόμβο του Μπράλου για μία ώρα, μέχρι και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου». Όπως ανακοινώθηκε από την πλευρά των αγροτών, οι αποκλεισμοί θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Η Τροχαία έχει ήδη λάβει μέτρα, αφού τα περισσότερα οχήματα που κινούνται στους οδικούς άξονες γύρω από τον Μπράλο ακινητοποιούνται σε διάφορα σημεία του δικτύου. Μετά την απόσυρση των τρακτέρ από τα σημεία αποκλεισμού σε μία ώρα, θα επιτρέψει οι οδηγοί συνεχίσουν την πορεία τους μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ηράκλειο

Αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρη Τριανταφυλλάκη επισκέφθηκε σήμερα την Περιφέρεια Κρήτης όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

Μετά από ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους, παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Σταύρου Τζεδάκη, αποφασίστηκε να σταλούν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συγκεκριμένα τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και μέσω παγκρήτιας επιτροπής να ζητηθεί συνάντηση στην Αθήνα σε ανώτατο επίπεδο.

Όπως ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης, μπορεί να δοθούν λύσεις. Καλή διάθεση υπάρχει από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και πιστεύουμε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους. Υπευθυνότητα να υπάρχει χωρίς ακραίες ενέργειες, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Κρήτης.

Από την πλευρά του ο κ. Τριανταφυλλάκης ανέφερε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θέλουν λύσεις στα προβλήματά τους ώστε να συνεχίζουν να ζουν αξιοπρεπώς. «Περιμένουμε να μας στηρίξει η κυβέρνηση διαφορετικά οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν», ανέφερε.