Οδηγός λεωφορείου στην Αθήνα έτρωγε την ώρα που οδηγούσε – Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

«Ακριβά πλήρωσε» ένας οδηγός λεωφορείου στην Αθήνα την επιλογή του να αρχίσει να τρώει ενώ ήταν στο τιμόνι.

Μετά από καταγγελία που έγινε από πολίτη ο οδηγός του λεωφορείου στην Αθήνα τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Σε βίντεο διακρίνεται ο οδηγός να τρώει το φαγητό του και παράλληλα να οδηγεί.

«Παρατήρησα ότι ο οδηγός έκανε υπερβολικά μεγάλες στάσεις, δηλαδή περνούσαν τουλάχιστον δύο λεπτά μέχρι να κλείσουν οι πόρτες και άλλα δύο μέχρι να φύγει. Παράλληλα, μία περίεργη μυρωδιά μέσα, με έκανε να πάω να δω τι γίνεται και συνειδητοποίησα ότι ο οδηγός έτρωγε», ήταν τα λόγια του επιβάτη.

«Οδηγούσε έτσι, όχι μόνο στις στάσεις αλλά ακόμη και όταν το λεωφορείο κινούταν, κρατούσε το φαΐ και το πιρούνι με τα χέρια του και οδηγούσε, ουσιαστικά, με τα πόδια» συνεχίζεται στην ίδια καταγγελία.

Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο οδηγός, μάλιστα, έχει καλύψει με χαρτόνι το τζάμι πίσω του, ώστε να μην γίνεται αντιληπτός από τους επιβάτες.

Η ΟΣΥ με τη σειρά της έκανε γνωστό ότι προχώρησε στις σχετικές, για τη «διασφάλιση της ασφάλειας του επιβατικού κοινού», ενέργειες δηλώνοντας πως «ο συγκεκριμένος οδηγός τίθεται άμεσα σε διαθεσιμότητα και ταυτοχρόνως, αρχίζει η πειθαρχική διαδικασία».