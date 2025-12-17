Οι αγρότες αποφασίζουν το μέλλον των μπλόκων: Κρίσιμη σύσκεψη αύριο στο Λευκώνα Σερρών

Το μέλλον των κινητοποιήσεων των αγροτών κρίνεται στον Λευκώνα Σερρών όπου αύριο στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Στις Σέρρες οι αγρότες θα αποφασίσουν για την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν πρώτα τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους. Στον Λευκώνα θα αποφασίσουν για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Οι αγρότες φαίνεται να είναι μοιρασμένοι…Ορισμένοι από τους παραγωγούς ζητούν πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι κάποιων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Την ίδια ώρα ενίσχυση 160 εκ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού, φέτος, ανακοίνωσε χθες από τη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ περιέγραψε και τις κυβερνητικές προτάσεις επί των αγροτικών αιτημάτων για φθηνό ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι η πληρωμή θα προχωρήσει άμεσα.

Από σήμερα έως και τις 24 Δεκεμβρίου η υποβολή ενστάσεων.

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, παραμένουν οι παραγωγοί, προχωρώντας και σήμερα σε πολύωρους αποκλεισμούς, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.

Ειδικότερα, οι παραγωγοί στο τελωνείο του Προμαχώνα προχωρούν και σήμερα σε πολύωρο αποκλεισμό του σημείου από τις 12 το μεσημέρι και για οκτώ ώρες, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να δώσουν στις 11:30 σήμερα το πρωί το «παρών» στο σημείο.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12:00-20:00). Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν σε νέα τους γενική συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.