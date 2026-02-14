Οι αγρότες διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ τους: Αναχωρούν το μεσημέρι – «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα»

Όλο το βράδυ έμειναν οι αγρότες με δεκάδες τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή, στο Σύνταγμα, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που έκαναν το μεσημέρι της Παρασκευής. 24 ώρες μετά, και συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου (14.02.2026), οι αγρότες αναμένεται να αναχωρήσουν από την πρωτεύουσα, δίνοντας το μήνυμα πως ο αγώνας δεν θα σταματήσει εδώ.

Οι αγρότες άφησαν τα περίπου 40 τρακτέρ τους παρατεταγμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, στη λεωφόρο Βασ. Αμαλίας, με αποτέλεσμα εκείνη να κλείσει. Οι αγρότες αναμένεται να αναχωρήσουν από το Σύνταγμα, με τον τρόπο ίδιο που μπήκαν. Η ΕΛΑΣ έχει ανακοινώσει πως θα συνοδεύσει τα τρακτέρ εκτός πρωτεύουσας για την ομαλή ροή της κυκλοφορίας στους δρόμους.

Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων ξεκαθάρισαν πως η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτέλεσε μεν ένα πρώτο βήμα, όμως τα βασικά αιτήματα του κλάδου παραμένουν σε εκκρεμότητα. Οι αγρότες διαμηνύουν κλιμάκωση των δράσεών τους με σκοπό να μειωθεί το κόστος παραγωγής, με έμφαση στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των αγροτικών εφοδίων. Την ίδια ώρα, επιτακτική κρίνεται η αναμόρφωση του πλαισίου του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να αγγίζουν το 100% της ζημιάς και να διασφαλίζονται βιώσιμες τιμές πώλησης.

Στο μεγάλο συλλαλητήριο συμμετείχαν πάνω από 2.500 διαδηλωτές, πολλοί από αυτούς απλοί πολίτες ή εργαζόμενοι σε άλλους κλάδους.

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας» τόνισε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

«Λειτουργήσαμε κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σαν ένα μπλόκο 55 μέρες, γιατί αντιμετωπίσαμε την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό, μαζί βεβαίως με τη δική σας συμπαράσταση», είπε ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρος του μπλόκου Ε – 65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για να προσθέσει:

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και με άλλες μορφές κλιμάκωσης. Και να είναι σίγουρη και η κυβέρνηση ότι τα μπλόκα θα ξαναστηθούν και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες».

Οι αρχές έστησαν και σταθμούς απολύμανσης στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας ώστε τα τρακτέρ να απολυμανθούν για προληπτικούς λόγους για την ευλογιά των προβάτων.

Ενώθηκαν συμβολικά με τους αγρότες

Το παρών στη διαδήλωση έδωσαν η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών.

Εργαζόμενοι από σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά βρέθηκαν στο Σύνταγμα, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το οποίο λίγο αργότερα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια με 158 ψήφους υπέρ και 134 κατά.

Από την κυβέρνηση εκπέμπουν το μήνυμα ότι «οι πόρτες είναι πάντοτε ανοιχτές» για τους αγρότες προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, αγροτικής ανάπτυξης, ή θέματα που αφορούν στη νέα ΚΑΠ. Στρέφουν τους προβολείς στη δέσμη μέτρων που εξαγγέλθηκε μετά τις διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, στα οποία εκτός από την παράταση στο φθηνό ρεύμα, προβλέπεται για το αγροτικό πετρέλαιο και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ, στην έκπτωση 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και την κάλυψη από τον ΕΛΓΑ στο 100%.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι η σχετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο θα έχει νομοθετηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ την προσεχή εβδομάδα, αναμένεται σε συναντηση με εκπροσώπους των αγροτών, να γίνει ο επανυπολογισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια.

Στο Σύνταγμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης.