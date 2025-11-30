Οι αγρότες έκλεισαν με τρακτέρ την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Επεισόδια σε Νίκαια Λάρισας και Καρδίτσα

Επεισόδια σημειώθηκαν στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας αλλά και στην Καρδίτσα το μεσημέρι της Κυριακής (30.11.25) με τους αγρότες να καταφέρνουν τελικά να σπάσουν το αστυνομικό μπλόκο και να έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, οι αγρότες πέρασαν στην εθνική οδό στην περιοχή της Νίκαιας στη Λάρισα. Χρησιμοποιώντας άλλες διαδρομές προσέγγισαν το σημείο όπου ξεκίνησε να στήνεται το μπλόκο. Μάλιστα έχουν τοποθετήσει τρακτέρ σε διάφορα σημεία του οδοστρώματος για να αποτρέψουν την κίνηση των λεωφορείων της αστυνομίας.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ο ένας, σύμφωνα με το onlarissa.gr, είναι γνωστός συνδικαλιστής, ο οποίος έπεσε στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.

Επεισόδια σε Πλατύκαμπο και Νίκαια

Η ένταση ξεκίνησαν όταν αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την Νίκαια της Λάρισας επιχείρησαν να κινηθούν στην εθνική οδό στον κόσμο του Πλατύκαμπου.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Mάλιστα, αγρότες σήκωσαν στα χέρια οχήματα της αστυνομίας, ακόμα και έναν γερανό της αστυνομίας, που είχαν κλείσει το δρόμο για να περάσουν τα τρακτέρ. Στο σημείο σημειώθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών.

Ένταση επικράτησε και στον κόμβο της Νίκαιας.

Ένταση και στο μπλόκο αγροτών στην Καρδίτσα

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι μεταξύ αγροτών της Καρδίτσας και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων όταν οι πρώτοι με εκατοντάδες τρακτέρ, προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας. Τελικά οι αγρότες κατάφεραν και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο με εκατοντάδες τρακτέρ, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως οργανωμένα δίνουμε αγώνα επιβίωσης ενάντια όχι μόνο στην απληρωσιά αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές.

Εκτροπές κυκλοφορίας

Σε εκτροπές της κυκλοφορίας προχώρησε η Αστυνομία λόγω των αποκλεισμών σημείων του οδικού δικτύου από τους αγρότες.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 362+061) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 12.55 (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια στο ύψος του κυκλικού κόμβου Πλατυκάμπου, μέσω της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή θα κατευθύνονται μέσω Επ. Οδού Λάρισας – Αγιοκάμπου στον παράδρομο του Π.ΑΘ.Ε. και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 362+061 του Π.Α.Θ.Ε.) και μέσω παραδρόμου Π.Α.Θ.Ε., στην Επ. Οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου και ακολούθως μέσω της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή στον κυκλικό κόμβο Πλατυκάμπου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από τις 11.45 σήμερα (30-11-2025), και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα εξής τμήματα:

Α. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) &

Β. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Εναλλακτικές διαδρομές

Κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών – ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

Γ. Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Εναλλακτικές διαδρομές

Κίνηση εντός Ε-65:

Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο, και προορίζονταν για τον Α/Κ Καρδίτσας θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εισόδους – εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων και Προαστίου.