Οι αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα – Ουρές χιλιομέτρων στη Ριτσώνα, κλείνουν παράδρομους στο τμήμα Αθήνας – Θεσσαλονίκης

Στο κλείσιμο της εθνικής οδού προχώρησαν οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής (19.12.25), ενώ οδηγήθηκαν και στον πρώτο αποκλεισμό παράδρομου στο τμήμα Αθήνας – Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να έχουν ξεκινήσει ήδη οι ουρές οχημάτων στην παράκαμψη της Ριτσώνας.

Οι αγρότες έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, το οποίο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την Τρίτη. Με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από παραδρόμους.

Στη Στερεά Ελλάδα οι αγρότες από το μπλόκο στο Μπράλο απέκλεισαν τον παρακαμπτήριο δρόμο στο 175 χλμ που οδηγεί από τη Λαμία προς Θήβα και Λιβαδειά.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Star, στις 18:00 και για τρεις ώρες οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας θα κλείσουν τόσο την υψηλή γέφυρα όσο και την παλαιά γέφυρα με αποτέλεσμα να αποκοπεί η Εύβοια από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα είναι κλειστό την 1η Δεκεμβρίου και θα παραμείνει επ’ αόριστον.

Οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο.

Από τη σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών ξεκαθάρισαν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και τις γιορτές, προαναγγέλλοντας αυστηρότερα μέτρα με κλείσιμο περισσότερων δρόμων και παρακαμπτηρίων, αφήνοντας όμως παράλληλα τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές.

Σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Με απόφαση γενικής συνέλευσης, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν το Σαββατοκύριακο, κατά τις ώρες από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες, να μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες και θα διανέμουν στους διερχόμενους τοπικά προϊόντα, όπως καρύδια και μέλι.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν παραταχθεί οριζόντια στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.