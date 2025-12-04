Οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα και εξαπλώνουν τις κινητοποιήσεις τους

Για τα καλά ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών στην ηπειρωτική χώρα και πάνω από 4.000 τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στους δρόμους.

Οι αγρότες δεν κάνουν πίσω με τα μπλόκα…. Μέχρι την Κυριακή οι κινητοποιήσεις θα εξαπλωθούν και δεν αποκλείεται από εβδομάδα να υπάρχει και κατάληψη του λιμανιού του Βόλου από θάλασσα και στεριά.

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες, συνεχίζοντας για τρίτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους και κρατώντας κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο σημείο.

Η παρουσία τους ενισχύεται συνεχώς, καθώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα καταφθάνουν από χωριά της Λάρισας. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, έπειτα από αποφάσεις της Τροχαίας.

Σήμερα, Πέμπτη 4/12, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Νίκαια.

Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο τον συλλογικό σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, υπογράμμισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα.

Η στήριξη προς τις κινητοποιήσεις διευρύνεται, αφού χθες στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί ταξί, αντιπροσωπεία παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών Λάρισας, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά.

Χθες το απόγευμα κλιμάκιο γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας εξέφρασε επίσης αλληλεγγύη και δήλωσαν ότι οι υγειονομικοί στηρίζουν τον αγώνα των παραγωγών.

Στα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί τα τελευταία 24ωρα σε κομβικά σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν και σήμερα αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, με τις γενικές συνελεύσεις να ανοίγουν τον δρόμο για νέα σημεία κινητοποιήσεων.

Στα διόδια Μαλγάρων, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει κατά διαστήματα. Στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν χθες (03.12.2025) ιδιοκτήτες ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών, που έφτασαν ως τα Μάλγαρα.

Συνεχίζει να ενισχύεται και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε επίσης την 1η Δεκεμβρίου. Αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της εισόδου και της εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι κινητοποιήσεις στο σημείο πραγματοποιούνται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ. Σήμερα αναμένονται στο σημείο επιπλέον αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, οι οποίοι αποφάσισαν, σε συνέλευσή τους, να κινηθούν προς το τελωνείο Ευζώνων.

Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από χθες το πρωί το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο αναμένονται, σήμερα, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην προχωρούν σε αποκλεισμούς.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα υπάρχουν ακόμη στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φλώρινας, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν σήμερα πορεία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα μέσα στην πόλη και να κινηθούν στο τελωνείο Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης. Σε χθεσινοβραδινή τους συνέλευση αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν, σήμερα το πρωί, μηχανοκίνητη πορεία μέσα στο Αιγίνιο και το μεσημέρι να αποκλείσουν συμβολικά την είσοδο και την έξοδο στην κωμόπολη.

Αύριο, Παρασκευή 5/12, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια, στήνουν το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως αποφάσισαν σε χθεσινοβραδινή τους σύσκεψη.

Σήμερα, στις 20.00, έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση αγρότες και κτηνοτρόφοι του Δήμου Λαγκαδά και της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να «κλειδώσουν» την ημέρα και ώρα που θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, που βρίσκεται στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες οδικές αρτηρίες, όπως η οδός που οδηγεί προς Ν. Σάντα Κιλκίς.

Αγροτοκτηνοτρφικό μπλόκο και στο τελωνείο Προμαχώνα

Μπλόκο έστησαν στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, παραγωγοί από τον νομό Σερρών, οι οποίοι και κατέφθασαν στο σημείο μετά από έξι ώρες, λόγω των αστυνομικών μπλόκων κατά μήκος του δρόμου από τη διασταύρωση Λευκώνα. Στην κινητοποίηση στο σημείο συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.

Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν και αν θα επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς για τις διεθνείς μεταφορές η στάση τους είναι αρνητική.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν στήσει το μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα δηλώνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Οι αγρότες σήμερα θα βρεθούν στα δικαστήρια της Λάρισας, ενώ αύριο θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας.

Από χθες το μεσημέρι οι αγρότες των Τρικάλων έστησαν μπλόκο στα διόδια του Λόγγου, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων, αφού ανέβηκαν με τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες των Τρικάλων δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.

Στο πλευρό των αγροτών στα Μάλγαρα θα βρεθούν και οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών. Το πρωί στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, συγκεντρώθηκαν οι λειτουργοί γραφείων κηδειών Μακεδονίας, παρατάσσοντας εκεί τις νεκροφόρες τους, προκειμένου να κατευθυνθούν στα Μάλγαρα, να ενωθούν εκεί με τους αγρότες, να διαμαρτυρηθούν μαζί τους, να τους συμπαρασταθούν στους αγρότες, αλλά και να αναδείξουν τα δικά τους προβλήματα.