Οι ανατριχιαστικές μαρτυρίες των γυναικών που εξέδιδε ο 42χρονος – Η ανήλικη με τα 10 ραντεβού και οι βασανισμοί της εγκύου

Φρίκη και αποτροπιασμό, προκαλεί η δράση του 42χρονου μαστροπού, σε βάρος ακομα ανήλικων κοριτσιών που έπεφταν στα νύχια του. Μέσα από τη δικογραφία που αποκαλύπτει το newsit.gr, ξεδιπλώνεται όλη η δράση του.

Ο μαστροπός και παραγωγός ταινιών πορνό, εξέδιδε ανήλικο κορίτσι σε πελάτες αναγκάζοντας το να πραγματοποιεί μέχρι και δέκα «ροζ» ραντεβού τη μέρα, «ποτίζοντας» το κοκαΐνη για να αντέχει την πίεση. Εξέδιδε, νεαρή γυναίκα ενώ ήταν έγκυος, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια της τη ζωή, ενώ έφθασε σε σημείο να εκβιάζει μια νεαρή γυναίκα ότι θα κάνει κακό στις γάτες της αν για να υποκύψει στις διεστραμμένες του ορέξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 42χρονος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην δικογραφία πλεύριζε νεαρές ευάλωτες γυναίκες που προέρχονταν από κακοποιητικό και δυστοπικό περιβάλλον, τους δάνειζε χρήματα και στη συνέχεια με απειλές κατά της ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους, τις έριχνε στα ρυπαρά κρεβάτια ξενοδοχείων ημιδιαμονής της πρωτεύουσας αλλά και στο αυτοσχέδιο στούντιο παραγωγής ταινιών πορνό που είχε στήσει στο σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο, προβάλλοντας το απαγορευμένο υλικό σε σελίδα που είχε στήσει στο διαδίκτυο.

Πότιζε με κοκαΐνη την 17χρονη, έκανε μέχρι και 10 ερωτικά ραντεβού την ημέρα

Τα όσα περιγράφονται στην δικογραφία για την 26χρονη σήμερα κοπέλα που το 2016 ήταν 17 ετών και έπεσε στα δίχτυα του αδίστακτου μαστροπού ειναι φρικαλέα.

«Το 2016 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, εργάστηκε σε κατάστημα ρούχων στην Γλυφάδα Αττικής όπου γνωρίστηκε και ανέπτυξε φιλική σχέση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και κατηγορούμενο. Μετά από λίγους μήνες ευρισκόμενη η ίδια και η οικογένειά της οικονομική δυσχέρεια αποδείχθηκε την πρόταση να της δανείσει χρήματα, βοηθώντας οικονομικά.

Το 2017 και αφού της έγινε γνωστό ότι ο κατηγορούμενος προέβαινε στον κανονισμό ερωτικών ραντεβού γυναικών, διέκοψε τις επαφές μαζί του. Ωστόσο ο εν λόγω την προσέγγισε εκ νέου μέσω social media και απαίτησε την αποπληρωμή του υφιστάμενου χρέους το οποίο ανερχόταν στα 2000 + 3000 €.

Η 26χρονη δέχτηκε να τον επισκεφθεί στην οικία του στην Γλυφάδα, όπου ο κατηγορούμενος την εξανάγκασε με χρήση βίας και απειλών να προβεί σε χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης ενώ στη συνέχεια την εξανάγκασε να έρθει σε γενετήσια πράξη μαζί του χωρίς τη θέλησή της, πράξη που τελέστηκε όσο ήταν ανήλικη.

Έκτοτε, ως και το καλοκαίρι του 2017, πραγματοποιούσε ερωτικά ραντεβού με πελάτες, τα οποία κανονίζονταν από τον κατηγορούμενο. Ο ίδιος την μετέφερε τα σημεία των συνευρέσεων εξαναγκάζοντάς την πριν από αυτές να κάνει χρήση κοκαΐνης. Τα πορνικά της έσοδα παρακρατούνταν στο σύνολό τους από τον κατηγορούμενο με την επίκληση του υφιστάμενου χρέους της, ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το κάθε ραντεβού που πραγματοποιούσε κόστιζε στους πελάτες το χρηματικό ποσό των 500- 600 € καθόσον ήταν ανήλικη, ενώ έφθασε σε σημείο να κάνει ως και 10 ραντεβού την ημέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο για λογαριασμό του απασχολούνταν κι άλλες γυναίκες.

Το καλοκαίρι του 2017 ο 42χρονος μετέφερε την ίδια και άγνωστη γυναίκα με το όνομα «Αριάδνη» σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Ηλιούπολη Αττικής προκειμένου να πραγματοποιήσουν ερωτικό ραντεβού. Εντός του δωματίου αμφότερες βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και ο πελάτης ειδοποίησε την Αστυνομία, αποχωρώντας. Οι δύο γυναίκες διέφυγαν επίσης και κλείστηκαν στο αυτοκίνητο του κατηγορουμένου. Αργότερα βρέθηκαν στο αυτοκίνητο από αστυνομικούς οι οποίοι τις προσήγαγαν όπως εν συνεχεία και τον ίδιο.

Οι δύο γυναίκες δεν ανέφεραν τίποτα στους αστυνομικούς αποκρύπτοντας την δράση του κατηγορουμένου και έκτοτε η ανήλικη διέκοψε πλήρως τις επαφές μαζί του. Το 2019 με 2020 η κοπέλα προσεγγίστηκε εκ νέου από το κατηγορούμενο οποίος με τη χρήση βίας την επιβίβασε στο αυτοκίνητο του και την οδήγησε σε άγνωστο δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής όπου βρισκόταν ήδη και η «Αριάδνη». Εκεί με τη χρήση σωματικής βίας προέβη σε βάρος των δύο γυναικών σε γενετήσιες πράξεις παρά την θέλησή τους.

Τις επόμενες μέρες ο κατηγορούμενος με τη χρήση καθημερινών απειλών σε βάρος της ανήλικης και της οικογένειας της, επικαλούμενος ταυτόχρονα και το υφιστάμενο χρέος, κατάφερε να κάμψει τις αντιστάσεις της. Έως και το Σεπτέμβριο του 2020 την εξανάγκαζε να κάνει χρήση κοκαΐνης να εκδίδεται για λογαριασμό του και να πρωταγωνιστεί σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Η κοπέλα, συμμετείχε σε τουλάχιστον τρεις ερωτικές ταινίες της εταιρείας του. Το Σεπτέμβριο του 2021 το θύμα, κατάφερε να διαφύγει από τον έλεγχο του διακόπτοντας πλήρως τις επαφές μαζί του»

Το «γυμναστήριο» – «ροζ» στούντιο και οι απειλές για τις γάτες – Στο Δρομοκαΐτειο το θύμα με κρίση πανικού

Η ιστορία, μιας 24χρονης που έπεσε θύμα του μαστροπού ο όποιος μάλιστα χρησιμοποιούσε ως μοχλό πίεσης τις γάτες που ίδια του είχε αφήσει για να φυλάει επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού της, για να τη ρίξει στα «ροζ» δίχτυα του παγώνει. Στην δικογραφία αναφέρονται τα εξής: «Στις 3 Ιουνίου 2025 προσήλθε αυτοβούλως στην υπηρεσία μας η 24χρονη.

Το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 2021 γνωρίστηκαν μέσω μιας κοινής φίλης του κατηγορούμενου ο οποίος είχε διαμορφώσει μέρος του σπιτιού του στο Παλαιό Φάληρο σε γυμναστήριο, και ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο γυμναστήριο, ο κατηγορούμενος γνωστοποίησε ότι γυρίζει ταινίες ερωτικού περιεχομένου πορνό δραστηριότητα που αποφέρει σημαντικά χρηματικά ποσά τόσο στον ίδιο όσο και στις γυναίκες που εργάζονται για αυτόν.

Μετά από ένα μήνα καθημερινών επισκέψεων στο γυμναστήριο του ζήτησε να φιλοξενήσει δύο από τις γάτες της, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε από τον ιδιοκτήτη της οικίας της. Έκτοτε ο κατηγορούμενος χρησιμοποιώντας ως μοχλό πίεσης τα ζώα συντροφιάς, προσπαθούσε να κάμψει τις αντιστάσεις της, εκμεταλλευόμενος παράλληλα και την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν και την απουσία οικογενειακού περιβάλλοντος, προκειμένου να την εξαναγκαστεί για λογαριασμό του να πρωταγωνιστήσει σε ταινία ερωτικού περιεχομένου.

Μέσω ψυχολογικής βίας και απειλών, τόσο στην ίδια όσο και στο φιλικό της περιβάλλον αλλά και τα ζώα συντροφιάς που η παθούσα είχε, απέσπασε τη συναίνεση της, αρχικά να συμμετάσχει σε ερωτικές ταινίες της εταιρείας του και εν συνεχεία σε ερωτικά ραντεβού έναντι αμοιβής με πελάτες. Παρά τις επίμονες αντιδράσεις να μην εμφανίζεται το πρόσωπο της, ο κατηγορούμενος ανέβασε τις ερωτικές ταινίες σε σελίδα της εταιρείας του με ψευδώνυμο.

Για έξι μήνες το θύμα συμμετείχε σε 17 ταινίες της εταιρείας του και να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 ερωτικά ραντεβού με πελάτες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσης της ο καταγγελλόμενος παρακρατούσε το μεγαλύτερο μέρος των πορνικών της εσόδων ενώ για το καθένα ραντεβού αποσπούσε το χρηματικό ποσό των 600 €.

Τον Ιούνιο του 2022, το θύμα κατάφερε να διαφύγει από τον έλεγχο του, άλλαξε σπίτι και δουλειά και διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί του. Παρόλα αυτά, οι πορνογραφικές ταινίες εξακολουθούν να κυκλοφορούν και σε άλλα σάιτ πέραν της σελίδας του κατηγορουμένου. Αποκορύφωμα όλων αυτών αποτέλεσε η κρίση πανικού που υπέστη στις 16 Μαΐου 2025 και με το φόβο ότι μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό της ενημερώθηκε αστυνομία από μια φίλη της. Κατόπιν τούτου οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο όπου νοσηλεύτηκε για μια βδομάδα».

Βάπτιζε τις πορνό ταινίες «λειτούργημα»: Της υποσχόταν να την κάνει «ηθοποιό»

Μια ακόμα περιγραφή της νοσηρής δράσης του 42χρονου αυτή τη φορά με θύμα μια 23χρονη γυναίκα περιγράφεται αναλυτικά. «Στις 10 Ιουνίου 2025 προσήλθε αυτοβούλως την υπηρεσία μας 23χρονη ημεδαπή. Η κοπέλα γνώρισε στις αρχές Ιουνίου του 2021 τον κατηγορούμενο μέσω μιας γυναίκας που δουλεύει γι’ αυτόν στο πλαίσιο της εργασίας της ως πωλήτρια σε καταστήματα με βαπτιστικά είδη.

Ο προαναφερόμενος της μίλησε για την εταιρεία του και παρουσίασε τη δουλειά του σαν «λειτούργημα» καθώς μέσα από αυτή όπως υποστήριξε βοηθούσε γυναίκες που βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση να αποκτήσουν μια καλύτερη ζωή με αποτέλεσμα να αποσπάσει την συναίνεση της, να δουλέψει γι’ αυτόν απασχολούμενη αρχικά με τα λειτουργικά θέματα της εταιρείας. Δυο μήνες αργότερα και επικαλούμενος διάφορα τεχνάσματα εκφόβισε το θύμα αποσπώντας την συναίνεση της προκειμένου να απασχοληθεί κι αυτή ως ηθοποιός στις εν λόγω ταινίες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο καταγγελλόμενος ξεκίνησε να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά και οικονομικά την παθούσα. Περίπου το Νοέμβριο του 2021 με την άσκηση τόσο ψυχολογικής όσο και σωματικής βίας την ανάγκασε να πραγματοποιήσει δύο ερωτικά ραντεβού με πελάτες έναντι του ποσού των 600 € τα οποία προγραμμάτισε ο ίδιος. Έπειτα από ένα περιστατικό που έγινε με τον δεύτερο πελάτη, ένεκα της αντιδράσεις της, σταμάτησε να της κανονίζει ερωτικά ραντεβού και την χρησιμοποίησε και να απαντά στο τηλέφωνο και τα μηνύματα των πελατών. Τον Αύγουστο του 2022, το θύμα κατάφερε να απομακρυνθεί από την επιρροή του και τον έλεγχο του φεύγοντας εκτός Αττικής διακόπτοντας οποιαδήποτε επαφή μαζί του.

Η έγκυος που την ανάγκαζε να εκδίδεται

Αποστροφή και αηδία προκαλεί περίπτωση μιας 24χρονης, την οποία ο βασανιστής της, την ανάγκαζε ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της να εκδίδεται σε πελάτες.

«Τον Ιούλιο του 2022 ενώ εργαζόταν ως στρίπερ σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης γνώρισε τον κατηγορούμενο όταν εκείνος επισκέφτηκε το παρέα με άλλα άτομα μεταξύ αυτών και μια γυναίκα με το όνομα « Κρυσταλλίνα», η οποία έχει καταθέσει ένορκος σε βάρος του. Τόσο κατά την αρχική γνωριμία τους όσο και σε επόμενο ραντεβού για καφέ που κανόνισαν μέσω instagram, ο κατηγορούμενος την ενημέρωσε ότι διατηρεί εταιρεία παραγωγής ερωτικών ταινιών.

Όπως τόνισε μέσω της εταιρείας που ήθελε να προβάλλει την τέχνη και την ηθοποιία και αυτό δεν εστίαζε στο πορνογραφικό κομμάτι, ενω ως στόχο της παρουσίασε την ανάπτυξη της εταιρείας σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταγωνίζεται μεγάλες εταιρείες του χώρου και μέσω αυτής να βοηθήσει απασχολούμενες γι’ αυτόν γυναίκες αφενός να αναδείξουν το ταλέντο τους, αφετέρου οικονομικά, ως τρόπο διαφυγής από δύσκολες – τόξικες καταστάσεις που βίωναν.

Το θύμα λόγω των κακών συνθηκών εργασίας στο κατάστημα που εργαζόταν, δέχτηκε την πρόταση να δουλέψει στην εταιρεία του. Το θύμα με ψευδώνυμο έκανε πολλές φωτογραφίσεις και συμμετείχε συνολικά σε τρεις ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ενοικιαζόμενα σπίτια airbnb καθώς και στο σπίτι του κατηγορουμένου στον Άγιο Δημήτριο.

Οι ταινίες αυτές αναρτήθηκαν σε διαδικτυακές σελίδες και ο χρήστης, χρεώνεται κανονικά για τη λήψη και προβολή τους. Αναφορικά με την αμοιβή της, είχαν συμφωνήσει να πληρώνεται στο τέλος του μήνα με ποσοστό για τις ταινίες και ανάλογα με τα χρήματα που θα αποκόμιζε η εταιρεία από τις προβολές των ταινιών, παράλληλα, είχαν υπογράψει σχετικό συμφωνητικό το οποίο όμως επουδενί τηρήθηκε διότι το θύμα, δεν έλαβε ποτέ αποζημίωση για την εργασία της.

Επιπλέον καθ’ υπόδειξη του κατηγορουμένου εκείνη και άλλες κοπέλες, δημιούργησαν ένα επαγγελματικό προφίλ στο instagram όπου ο ανωτέρω απέκτησε εξαρχής πρόσβαση και ανέβαζε φωτογραφίες των γυναικών. Ο κατηγορούμενος από την αρχή της πρότεινε να πραγματοποιεί ερωτικά ραντεβού προς μεγιστοποίηση των εσόδων της ωστόσο το θύμα αρνήθηκε καθώς δεν ήθελε να προβαίνει σε ερωτική συνεύρεση με πελάτες.

Μετά από λίγο καιρό κατά τη διάρκεια του ίδιου καλοκαιριού ο ανωτέρω επανήλθε με μία πρόταση στο θύμα να κανονίσει ραντεβού BDSM – τύπου σαδομαζοχιστικό – χωρίς όμως ερωτική συνεύρεση. Το θύμα έχοντας ανάγκη τα χρήματα αποδέχτηκε αυτή την πρόταση που πραγματοποίησαν ερωτικό ραντεβού κόστους 1000 € έκτων οποίων τα μισά το θύμα έλαβε ήδη απευθείας με τον πελάτη και τα υπόλοιπα τα εισέπραξε ο κατηγορούμενος.

Το θύμα εργάστηκε στην εταιρεία του μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου του ίδιου έτους όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν έγκυος. Ανακοίνωσε άμεσα την κατάσταση της στον κατηγορούμενο καθώς και την πρόθεση να διακόψει άμεσα της συμμετοχή σε πορνογραφικές ταινίες πλην όμως δέχτηκε πιέσεις από τον κατηγορούμενο να συνεχίσει τις ταινίες όσο η εγκυμοσύνη της δεν ήταν εμφανής. Οι πιέσεις εκ μέρους του κατηγορουμένου συνεχίστηκαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα τις οποίες εκείνη απέφυγε προφασιζόμενη συμπτώματα εγκυμοσύνης μέχρι που διέκοψε κάθε επαφή μαζί του αγνοώντας κλήσεις και μηνύματα και διαγράφονται στο επαγγελματικό προφίλ στο instagram».

Τέλος στην δικογραφία αναφορικά με το modus operandi του κατηγορουμένου και το προφίλ των θυμάτων αναφέρονται τα εξής:

«Όλες οι γυναίκες – θύματα προέρχονται από οικογένειες οι οποίες εμφανίζουν προβληματικές σχέσεις μεταξύ των μελών τους, παρουσιάζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν υποστεί λεκτική, συναισθηματική ή και σωματική κακοποίηση από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Εμφανίζουν χαρακτηριστικά ευαλωτότητας και ήταν από μικρή ηλικία εκτεθειμένες σε κινδύνους, ευαίσθητες και ψυχικά τραύματα και ευπαθείς σε ψυχικές πιέσεις και αρνητικές επιδράσεις και όπως υποστήριξαν ο κατηγορούμενος εκμεταλλευτήκατε επάγγελμα την ευάλωτη θέση στην οποία ίδιος βρίσκονταν».