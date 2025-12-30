Ελλάδα

Οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα και το μοναδικό τετραήμερο της νέας χρονιάς

Το 2026 βρίσκεται προ των πυλών και πολλές από τις αργίες του νέου έτους να πέφτουν πριν ή μετά από Σαββατοκύριακα προσφέροντας ευκαιρία για αποδράσεις.

Οι αργίες του 2026 είναι 15 και περιλαμβάνουν τρία τριήμερα και ένα τετραήμερο Η πρώτη αργία του έτους είναι η Πρωτοχρονιά την Πέμπτη (01.01.2025) και η επόμενη τα Θεοφάνια την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Η επόμενη αργία είναι την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) που όπως πάντα δημιουργεί τριήμερο σε συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο που προηγείται. Η 25η Μαρτίου φέτος πέφτει Τετάρτη.

Όσον αφορά στο φετινό Πάσχα θα γιορταστεί στις 12 Απριλίου και σε συνδυασμό με τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα, φτιάχνουν ένα ωραίο τετραήμερο.

Ακολουθούν η Πρωτομαγιά (Παρασκευή) που δημιουργεί τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, καθώς και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος στις 1 Ιουνίου που σχηματίζει τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.

Αργία είναι η 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου) που πέφτει Σάββατο και η 28η Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τετάρτη.

Οσον αφορα στα Χριστούγεννα του 2026 δημιουργούν τριήμερο, καθώς πέφτουν Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

