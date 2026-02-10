Ελλάδα

Οι ελεύθεροι σκοπευτές των Ειδικών Δυνάμεων παρέλαβαν τα νέα όπλα sniper TRG-M10

Οι επίλεκτες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων που θα εξοπλιστούν με τα νέα τυφέκια - Τα χαρακτηριστικά τους
Έλληνας sniper
Έλληνας sniper ποζάρει με το τυφέκιο TRG-M10 / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Με νέα και σύγχρονα όπλα εξοπλίστηκαν οι φονικοί ελεύθεροι σκοπευτές που υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις, με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας να δημοσιεύει για πρώτη φορά πλάνα από βολές με τα τυφέκια τύπου TRG-M10 της εταιρείας SAKO.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, το OnAlert.gr και ο Κώστας Σαρικάς είχαν αναφέρει ότι οι επίλεκτοι ελεύθεροι σκοπευτές των Ειδικών Δυνάμεων θα αποκτήσουν τα συγκεκριμένα όπλα, που θα τους επιτρέψει να «εκτοξεύσουν» τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

Συνολικά, πρόκειται να αποκτηθούν 119 τυφέκια TRG-M10 σε δύο δόσεις, με την πρώτη να αφορά 90 τυφέκια για να ακολουθήσει η παραλαβή ακόμη 29.

  • Τα 93 αναμένεται να διατεθούν στις Μονάδες της ΔΕΠ και συγκεκριμένα στο ΕΤΑ, στη Ζ΄ΜΑΚ αλλά και στα ΕΤΕΘ.
  • 14 τυφέκια TRG-M10 προορίζονται για τα «βατράχια» της ΜΥΚ του Πολεμικού Ναυτικού,
  • 12 τυφέκια θα παραλάβουν οι κομάντος της Μοίρας Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Έλληνας sniper σε θέση βολήςΈλληνας sniper σε θέση βολής / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Μαζί με τα πρώτα TRG-M10 έφτασαν και 473.025 φυσίγγια υψηλής ακρίβειας, τα οποία θα διατεθούν αναλογικά σε όλες τις Μονάδες.

Τα χαρακτηριστικά τους

Το TRG-M10 μεταφέρεται σε βαλίτσα και μπορεί να συναρμολογηθεί γρήγορα και να ρυθμιστεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Είναι κατασκευασμένο ώστε να χρησιμοποιείται με την ίδια ευκολία τόσο από δεξιόχειρες όσο και από αριστερόχειρες σκοπευτές.

Έχει βάρος 6,5 κιλά και διαθέτει ρυθμιζόμενο κοντάκι και αποσπώμενους γεμιστήρες, οι οποίοι ανάλογα έχουν διαφορετική χωρητικότητα με το διαμέτρημα του όπλου:

  • 10 φυσίγγια για διαμέτρημα 308 Win.
  • 7 φυσίγγια για διαμέτρημα 300 Win Mag.
  • 5 φυσίγγια για το μεγαλύτερο διαμέτρημα 338 Lapua Magnum.
  • Διατίθεται με γεμιστήρα 10 φυσιγγίων για το διαμέτρημα 0,308
  • Διατίθεται με γεμιστήρα 5 φυσιγγίων για το μεγαλύτερο διαμέτρημα 0,338 Lapua Magnum.
  • Διαθέτει νέο μηχανισμό σκανδάλης, που εξασφαλίζει βελτιωμένα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση που το όπλο πέσει κατά λάθος.

Τα φυσίγγια των νέων τυφεκίωνΤα φυσίγγια των νέων τυφεκίων / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Έχει επιπλέον νέο μοχλό ασφαλείας, ο οποίος είναι εργονομικά τοποθετημένος και σχεδιασμένος για να τον κάνει γρηγορότερο και πιο βολικό στη χρήση, ενώ ο μηχανισμός κλείστρου έχει βελτιωθεί ώστε να αντέχει ακόμη και στον πιο σκληρό χειρισμό.

Πηγή: OnAlert.gr

