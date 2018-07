Οι Iron Maiden έτοιμοι να βάλουν «φωτιά» στη Μαλακάσα!

Ξεκινώντας από το Ταλίν της Εσθονίας και ολοκληρώνοντας την περιοδεία τους στην Ο2 Arena στο Λονδίνο στις 10 Αυγούστου, οι θρυλικοί Βρετανοί Iron Maiden θα κάνουν μία ενδιάμεση στάση στην Ελλάδα και στο Rockwave Festival, την Παρασκευή 20 Ιουλίου, στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα.

Μαζί τους φέρνουν μία «γεμάτη» setlist 16 τραγουδιών, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και αρκετά κομμάτια που έχουν πολλά χρόνια να ακουστούν σε συναυλία τους, όπως το «The Wicker Man» και το «Sign of the Cross». Φυσικά, μεγαλύτερη έκπληξη όλων, το «Flight of the Icarus», που έχει να ακουστεί σε live από το 1986.

Το «Legacy Of The Beast World Tour» είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο mobile game και το κόμικ των Maiden με τη setlist να καλύπτει μια μεγάλη γκάμα από υλικό των 80’s και πολλές εκπλήξεις από τα πιο πρόσφατα άλμπουμ του συγκροτήματος.

«Όπως γνωρίζουν οι φανς, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη γραμμή περιοδείας από τότε που ο Bruce κι ο Adrian επανήλθαν στους Maiden, εναλλάσσοντας νέες κυκλοφορίες με ιστορικά κομμάτια. Απολαμβάνουμε να δουλεύουμε με αυτό τον τρόπο για πολλούς λόγους, κυρίως επειδή δίνεται η δυνατότητα στη μπάντα να παίζει και νέο υλικό αλλά και τα παλιά αγαπημένα που ξέρουμε ότι οι φανς θέλουν να ακούν. Τα πράγματα παραμένουν φρέσκα. Όχι μόνο για το κοινό, αλλά και για τη μπάντα» εξηγεί ο μάνατζερ των Maiden, Rod Smallwood.

Την ίδια μέρα, στο Terra Vibe θα εμφανιστούν και οι Volbeat, το συγκρότημα από τη Δανία, που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, καθώς και οι Monument, Tremonti και The Raven Age.

Iron Maiden: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μαλακάσα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν, σύμφωνα με την αστυνομία, στη Μαλακάσα, από τις 9 το πρωί της Παρασκευής (20.07.2018) έως τις 04:00 του Σαββάτου (21/7), στην παράπλευρη βοηθητική οδό της νέας εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της μεταξύ του Α/Κ Μαλακάσας και της Ε.Ο. Μαλακάσας – Μαρκόπουλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, στο συγκεκριμένο διάστημα, η κυκλοφορία των οχημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο θα πραγματοποιείται με εκτροπές μέσω της Ε.Ο. Μαλακάσας – Μαρκόπουλου, ως παρακαμπτήριας οδού που συνδέει το προαναφερόμενο οδικό τμήμα και διέρχεται μέσω της κοινότητας Μαλακάσας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ