Οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία του site της «Ομάδας Αλήθειας»

Την ευθύνη για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας στην Παλλήνη ανέλαβε η οργάνωση «Πυρήνες Άμεσης Δράσης».

Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε εντοπιστεί έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας στην Παλλήνη, το πρωί του Σαββάτου 08.11.2025.

Με μία μακροσκελή ανακοίνωση, οι συντάκτες τους «αφιερώνουν» μεταξύ άλλων την επίθεση «στον αναρχικό αντάρτη πόλης Κυριάκο Ξυμητήρη» που σκοτώθηκε σε έκρηξη στο διαμέρισμα-γιάφκα στους Αμπελόκηπους στις 31.10.2024 και επιτίθεται τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στο ίδιο το σάιτ.

Σχετικά με το ότι τα γραφεία βρίσκονται δίπλα σε παιδικό σταθμό, στην ανακοίνωση παραδέχονται ότι το γνώριζαν εξ αρχής και κάνουν λόγο για «κλάψα που είναι γραφική προπαγάνδα».

Γρηγόρης Δημητριάδης: Δεν θα υποκύψουμε

Η ανάληψη της ευθύνης προκάλεσε την αντίδραση του Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δημητριάδης επισημαίνει ότι, με την προκήρυξή τους, οι Πυρήνες Αμεσης Δράσης τον στοχοποιούν προσωπικά και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υποκύψει σε καμία απειλή «ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους».

Σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει: «Την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της “Ομάδας Αλήθειας” ανέλαβαν οι “Πυρήνες Άμεσης Δράσης”, οι οποίοι με στοχοποιούν προσωπικά από την πρώτη κιόλας παράγραφο της προκήρυξής τους. Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη οργάνωση με βάζει στο στόχαστρο, με πρώτη την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε οικία της Ελίζας Βόζενμπεργκ», υπενθυμίζει ο κ. Δημητριάδης και συμπληρώνει: «Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι ξεκάθαρη: δεν φοβίζουν και δεν τρομοκρατούν κανέναν. Ό,τι ισχύει για τους φίλους μου της Ομάδας Αλήθειας ισχύει και για μένα. Θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή – ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους».