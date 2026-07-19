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Οι σοροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα εντοπίστηκαν σε Κω και Τήλο

Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο να είναι πατέρας και κόρη που είχαν χαθεί τα ίχνη τους όταν έκαναν τζετ σκι στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού
Λιμενικό
Photo / Eurokinissi
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Τραγικό τέλος σε μία μακάβρια αναζήτηση πατέρα και κόρης ίσως να ήρθε με την εύρεση δύο σορών στην Κω και στην Τήλο.

Η σορός ενός κοριτσιού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμαινα της Κω και ενώ το πτώμα ενος άνδρα έξω από το λιμάνι της Τήλου, σημαίνοντας συναγερμό στο Λιμενικό.

Οι σοροί βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη και εντοπίστηκαν από το Λιμενικό. Η σορός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κω και του άνδρα στο γενικό νοσοκομείο Ρόδου.

Ο εντοπισμός των σορών ενδέχεται να συνδέεται με την εξαφάνιση προ ημερών ενός πατέρα μετις δύο κόρες του όταν έκαναν τζετ σκι στα τουρκικά παράλια και συγκεκριμένα στην Αλικαρνασσό.

Το τζετ σκι ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στα ανοιχτά και η μητέρα της οικογένειας από το Ιράκ, είχε ειδοποιήσει τις τουρκικές αρχές για το περιστατικό ενώ ενήμερες ήταν και οι ελληνικές αρχές.

Η σορός του ενός κοριτσιού της οικογένειας είχε βρεθεί στα ανοιχτά της Κω.

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