Οκτώ συλλήψεις για κλοπές αυτοκινήτων στην Αττική – Αναζητείται ακόμα ένας

Σε οκτώ συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία κατά τη διάρκεια εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που προχωρούσε σε κλοπές αυτοκινήτων στην Αττική.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) συνέλαβαν οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο αλβανικής καταγωγής.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, 27 οχήματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και έχουν αποδοθεί ήδη στους ιδιοκτήτες τους και άλλα έξι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σήμερα.

Οι αστυνομικοί ασχολούνταν με την υπόθεση το τελευταίο εξάμηνο και κατάφεραν να φτάσουν στη σύλληψη των μελών του κυκλώματος.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια, χώρους στάθμευσης και άλλους χώρους εντοπίστηκαν κλεμμένα αυτοκίνητα και ποσότητες ναρκωτικών.