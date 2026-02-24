Όλγα Κεφαλογιάννη: «Τα παιδιά μου είναι πάνω από όλα» είπε στη Φαίη Σκορδά με δάκρυα στα μάτια

Η Όλγα Κεφαλογιάννη βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (24-02-2026) καλεσμένη τόσο στην εκπομπή «Συνδέσεις» στην ΕΡΤ όσο και στο «Buongiorno» του Mega. Μίλησε για τον θόρυβο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τη χρήση της διάταξης για την επιμέλεια ανήλικων παιδιών που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Βουλή. Η υπουργός Τουρισμού, έκανε λόγο για μια σωστή και δίκαιη διάταξη, ενώ μίλησε για τον τρόπο που εισπράττει την κριτική ορισμένων.

«Δεν ξέρω τώρα, αν ένας πολιτικός είναι ωραίο να λέει ότι έχει δεχτεί άδικη κριτική, αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι ως μάνα έχω δεχτεί πάρα πολύ άδικη κριτική. Γιατί θέλω να πω ότι, όταν μία μητέρα ό,τι κάνει το κάνει για να προστατεύσει τα 4χρονα παιδιά της, νομίζω ότι αυτό θα ‘πρεπε να ‘ναι κάτι που θα ‘πρεπε να το σέβεται ο καθένας και θα ‘πρεπε να το αντιλαμβάνεται ο καθένας.

Η διάταξη που εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήτανε μία σωστή και δίκαιη διάταξη, η οποία ήρθε μαζί με κάποιες άλλες διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα -όχι ουσιαστικές διατάξεις, ήτανε δικονομική διάταξη, δηλαδή έδινε δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, δεν έλυνε από μόνη της ένα ουσιαστικό θέμα-. Ο αντίδικός μου (Μίνως Μάτσας) είπε ότι είναι κάτι που το είχα ζητήσει εγώ, αλλά γι’ αυτό μην μπούμε τώρα στο θέμα το προσωπικό» ανέφερε η Όλγα Κεφαλογιάννη στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Λίγη ώρα αργότερα, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega συναισθηματικά φορτισμένη: «Ξέρετε τι σκέφτομαι πάντα; Ότι σε κάποια χρόνια από τώρα, τα παιδιά θα ξέρουν ότι εγώ πάνω από όλα, βάζω εκείνα! Ούτε κάποια άλλη ιδιότητά μου, ούτε κάποιον άλλο ρόλο. Τίποτε άλλο. Τα παιδιά μου είναι πάνω από όλα. Και εγώ θα παλέψω μέχρι τέλους για το καλό των παιδιών μου. Γι’ αυτό που πιστεύω εγώ και γι’ αυτό που εκείνα μου μεταφέρουν ότι είναι η δική τους θέληση, τα οποία δε μπορούν να εκφράσουν εκείνα αυτή τη στιγμή, την εκφράζουν μόνο μέσω εμού».

«Το ουσιαστικό θέμα είναι ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε μία διάταξη, η οποία όλοι λένε ότι ήταν ορθή και δίκαιη. Η διάταξη αυτή προϋπήρχε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήρθε και αποσαφήνισε υφιστάμενη διάταξη, διότι είχε δει ότι στην ομολογία κρινόταν διαφορετικά από τον κάθε δικαστή. Άρα αυτό τι ήτανε; Άδικο για τον κόσμο, για τους πολίτες που ήτανε σε τέτοιες αντιδικίες και άλλοι κρινόντουσαν αν έπεφταν σε έναν δικαστή που το ερμήνευε έτσι, με τον ένα τρόπο, και άλλοι με έναν άλλο.

Άρα έχει σημασία ό,τι κάνουμε και ό,τι νομοθετούμε, να αφορά όλο τον κόσμο. Εδώ, μία διάταξη αφορά οποιονδήποτε είναι διάδικος σε τέτοια αντιδικία.

Άρα νομοθετήσαμε από τη Βουλή, μέσα από διαδικασία σωστή η οποία είχε τέσσερις συνεδριάσεις στις επιτροπές, δύο μέρες συζήτησης στην Ολομέλεια και ονομαστική ψηφοφορία. Όταν γίνεται ονομαστική ψηφοφορία, ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι κοιτάνε κάθε διάταξη, τι σημαίνει. Υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Άρα πολύ παραπάνω από την κυβερνητική πλειοψηφία» συμπλήρωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη στις δηλώσεις της στη ΕΡΤ.

Προ ημερών, η Όλγα Κεφαλογιάννη, απέστειλε στον αντίδικο της, Μίνω Μάτσα δήλωση παραίτησης από την αγωγή, επικαλούμενη νέα προσπάθεια εύρεσης βέλτιστης λύσης μεταξύ των δύο γονέων, με γνώμονα, όπως αναφέρεται, το συμφέρον των ανηλίκων παιδιών τους.