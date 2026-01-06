Όλη η δράση της συμμορίας «Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία «smash and grab» σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική

Με ένα αριστοτεχνικά στημένο σχέδιο, παρακολούθηση ημερών του στόχου τους και με οχήματα διαφυγής τρία αυτοκίνητα αλλά και δύο ηλεκτρικά πατίνια(!), οι δύο Σέρβοι της διαβόητης διεθνούς συμμορίας των «Ροζ Πανθήρων» μπούκαραν στο κοσμηματοπωλείο της Χαλκιδικής και άρπαξαν τον «θησαυρό» του μισού και πλέον εκατομμυρίου.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr, οι δύο «χρυσοδάκτυλοι» ηλικίας 46 και 48 ετών, που ταυτοποιήθηκαν μετά από την έρευνα των ελληνικών αρχών και συνελήφθησαν σε Κροατία και Βουλγαρία ως μέλη συμμορίας, το μεσημέρι της 2ας Σεπτεμβρίου, εισβάλλουν στο κοσμηματοπωλείο, με την απειλή όπλων και απίστευτη ψυχραιμία, αδειάζουν τις προθήκες και στη συνέχεια αποχωρούν σαν κύριοι με τη λεία τους.

Συνεργός και δόλωμα στη μεγάλη ληστεία είναι μία αινιγματική γυναίκα με την οποία ο ένας εκ των δύο «Ροζ Πανθήρων» προσποιείτο το ζευγάρι και κατόπτευσαν έξι φορές το κοσμηματοπωλείο πριν το λεηλατήσουν, αλλά και ένα ακόμη άτομο τα οποία όμως οι αρχές παρά τις έρευνες δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν.

Πώς στήθηκε το κόλπο

Σύμφωνα με την καταγραφή της ΕΛ.ΑΣ.: «Την 13:05’ ώρα της 02/09/2025, ο ένας εκ των δύο δραστών με έτερο άγνωστο δράστη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επιβαίνοντες σε ηλεκτρικά πατίνια, προσέγγισαν το κατάστημα που βρίσκεται στην τοποθεσία “Πύργος Σάνη”, εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “Sani Resort”, στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τους δύο υπαλλήλους. Στη συνέχεια, αφού αφαίρεσαν από τις προθήκες του κοσμηματοπωλείου πολυτελή ρολόγια χειρός και τιμαλφή συνολικής αξίας 579.805,75 ευρώ, αποχώρησαν με τον ίδιο τρόπο και εγκατέλειψαν τα ηλεκτρικά πατίνια σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης του «Sani Resort».

Ακολούθως επιβιβάστηκαν σε όχημα, μάρκας Ford Focus, χρώματος λευκό, με το οποίο είχαν εισέλθει προηγουμένως στο ξενοδοχειακό συγκρότημα και διέφυγαν από το σημείο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ληστείας, ο έτερος δράστης με έτερη άγνωστη δράστιδα, επιτηρούσαν τον χώρο της ληστείας για την έλευση τυχόν αστυνομικών δυνάμεων και μετά το πέρας αυτής αποχώρησαν με έτερο όχημα, μάρκας Skoda Octavia, χρώματος μαύρο, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Όπως προέκυψε από την επισταμένη και πολύμηνη Αστυνομική Έρευνα-Προανάκριση του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή Αστυνομικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Πολυγύρου Χαλκιδικής και ιδίως από επισκοπήσεις βιντεοληπτικού υλικού, καταθέσεις μαρτύρων, αστυνομική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με αλλοδαπές αρχές Ευρωπαϊκών Χωρών και Οργανισμών (EUROPOL) μέσω επίσημων διαύλων επικοινωνίας, διακριβώθηκε ότι οι δύο δράστες από κοινού με τους δύο προαναφερόμενους άγνωστους δράστες, τουλάχιστον από την 20/08/2025 έως και την 02/09/2025, συνέστησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, που επεδίωκε τη διάπραξη κακουργήματος, αυτού της ληστείας σε κοσμηματοπωλείο».

Ταξίδεψαν από διαφορετικές χώρες και ενώθηκαν στην Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, παρουσιάζει το γεγονός ότι το κουαρτέτο ταξίδεψε από διαφορετικές χώρες και ενώθηκαν στη Χαλκιδική για να διαπράξουν τη μεγάλη ληστεία.

«Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, αφού ταξίδεψαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε διαφορετικές ημέρες, στη συνέχεια προέβησαν, με τη χρήση πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου, στην ενοικίαση δύο οχημάτων από αντίστοιχη εταιρεία στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μάρκας Nissan Qashqai και Ford Focus. Προκειμένου να αποφύγουν την καταγραφή των ενοικιαζόμενων οχημάτων από το ειδικό σύστημα “pnr” του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, προέβησαν στην τοποθέτηση σε αυτά, εναλλάξ, πινακίδων κυκλοφορίας, τις οποίες είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα από σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας Land Rover “Discovery 3”, στην περιοχή της Καλαμαριάς κατά το χρονικό διάστημα από 25-08-2025 έως 01-09-2025.

Για τη μετάβασή τους τόσο στην εταιρεία ενοικιάσεως οχημάτων όσο και στο ξενοδοχείο «Sani Resort», χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο, μάρκας Peugeot (φέρον πινακίδες κυκλοφορίας εκδοθείσες από τις Αρχές Σερβίας).

Στα πλαίσια της οργάνωσής τους και της πραγμάτωσης του εγκληματικού τους σχεδίου μετέβηκαν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα με την επωνυμία “Sani Resort” σε προγενέστερο χρόνο της ληστείας, τουλάχιστον έξι φορές και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, τόσο για την κατόπτευση του χώρου όσο και τον προκαθορισμό του σχεδίου ενεργείας τους.

Την ημέρα τέλεσης της ληστείας, η κύρια επιχειρησιακή ομάδα αποτελούμενη από τον ένα δράστη και έτερο άγνωστο δράστη κινήθηκε στους χώρους εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “Sani Resort” με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών (scooter), ενώ ο δεύτερος δράστης από κοινού με έτερη άγνωστη δράστιδα έδρασαν υποστηρικτικά στην κύρια επιχειρησιακή ομάδα προσποιούμενοι το ζευγάρι, επιτηρώντας καθ’ όλη τη διάρκεια της ληστείας τον περιβάλλοντα χώρο για την έλευση τυχόν αστυνομικών δυνάμεων ή ατόμων της εταιρείας ιδιωτικής φύλαξης. Μετά τη ληστεία, η πρώτη ομάδα διέφυγε με το ως άνω αναφερόμενο ενοικιαζόμενο όχημα μάρκας Ford Focus, ενόσω η βοηθητική ομάδα, λίγη ώρα μετά τη ληστεία, αποχώρησε ομοίως από το ξενοδοχειακό συγκρότημα, συνεχίζοντας να προσποιείται το ζευγάρι μέχρι να εξέλθει από αυτό».

Η ταυτοποίηση και οι συλλήψεις σε Βουλγαρία και Κροατία

Οι ελληνικές αρχές κινήθηκαν άμεσα, έτσι αφού κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο εκ των τεσσάρων δραστών, έστειλαν σήμα στους συναδέλφους τους στις ξένες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή τους. «Κατόπιν ταυτοποίησης των στοιχείων ταυτότητας των δύο εκ των τεσσάρων δραστών, εκδόθηκαν γενικές αναζητήσεις και μετά την υποβολή δικογραφίας εκδόθηκαν σε βάρος τους τα υπ’ αριθ. 24/25 και 25/2025 Εντάλματα Σύλληψης από το Ανακριτικό Τμήμα Χαλκιδικής. Περαιτέρω εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης για αμφότερους και εκδόθηκαν εκ νέου αναζητήσεις σε διεθνές επίπεδο και ανταλλάχθηκαν εκ νέου πληροφορίες με συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές Χώρες με σκοπό τον εντοπισμό τους.

Ως αποτέλεσμα της διεθνούς συνεργασίας, ο Α’ δράστης εντοπίστηκε σε βουλγαρικό έδαφος, αφού είχε συλληφθεί από τις βουλγαρικές αρχές τον Σεπτέμβριο του 2025 για πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα και συνελήφθη εκ νέου δυνάμει του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε για την εν λόγω υπόθεση. Επιπλέον, βραδινές ώρες της 17-12-2025, ο (Β) δράστης συνελήφθη στην περιοχή της Κροατίας, δυνάμει του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

Για τους συλληφθέντες θα αποφασιστεί από τις Δικαστικές Αρχές Βουλγαρίας και Κροατίας αντίστοιχα, η έκδοσή τους στη Χώρα μας».

Ληστείες με τη μέθοδο «smash and grab»

Στο ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται το παρελθόν των δύο «Ροζ Πανθήρων», αλλά και η μέθοδος που χρησιμοποιούν για να κάνουν τις ληστείες και τις διαρρήξεις. Ειδικότερα: «Κατόπιν επικοινωνίας μέσω επίσημων διαύλων με τις αλλοδαπές Αρχές, ερευνάται για τους ανωτέρω (Α) και (Β) δράστες η συμμετοχή τους σε υποθέσεις ένοπλων ληστειών με τον ίδιο τρόπο δράσης και σε έτερες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λάβει χώρα το 2024 και 2025. Οι εν λόγω δράστες τυγχάνουν μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είναι δομημένη στα πλαίσια των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Βαλκανικού Οργανωμένου Εγκλήματος, με την ονομασία “Pink Panthers”.

Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από άτομα που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας (π.χ. Σερβία, Σλοβενία, Σκόπια) και παρουσιάζουν διεθνή δράση, στοχοποιώντας κυρίως κοσμηματοπωλεία στα οποία διαπράττουν ληστείες με τη μέθοδο “smash and grab” ή διαρρήξεις με τη μέθοδο “ram and raid” ή αφαίρεση των αντικειμένων από τις προθήκες αυτών.

Δέον να τονιστεί ότι από την παρατήρηση της δράσης των μελών των προαναφερόμενων εγκληματικών ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει προκύψει η πλήρης προσαρμογή τους στις επικρατούσες συνθήκες στον περιβάλλοντα χώρο που βρίσκεται ο εγκληματικός τους στόχος, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια για την προσέγγιση και διαφυγή τους και επιλέγοντας να ενδυθούν αναλόγως. Τα ανωτέρω γεγονότα καταδεικνύουν την εξέλιξη στον τρόπο δράσης των εγκληματικών αυτών ομάδων, ο οποίος διαχρονικά διακρίνεται από λεπτομερή σχεδιασμό-οργάνωση και εκτέλεση. Επίσης, προέκυψε ότι ο (Α) δράστης τυγχάνει σεσημασμένος στη Χώρα της Ελβετίας για υποθέσεις διαρρήξεων οικιών».