Γιάννενα: Δύο 15χρονοι λήστεψαν μαθητή με την απειλή σουγιά – Του έκλεψαν 5 ευρώ και έκρυψαν τα στοιχεία

Ακόμα ένα θλιβερό περιστατικό παραβατικότητας των ανηλίκων έχει συγκλονίσει τα Γιάννενα, αφού δύο 15χρονοι της Γ’ Γυμνάσιου κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος ενός μαθητή της Β’ Γυμνασίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του epiruspost.gr για την ληστεία στα Γιάννενα, οι δύο 15χρονοι πλησίασαν το θύμα το πρωί της Τετάρτης (20/5/2026) και ο ένας βγάζοντας σουγιά τον απείλησε και έκλεψε από το παιδί 5 ευρώ.

Ο τρόπος με τον οποίο οι δράστες επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους συγκλονίζει ακόμα περισσότερο με την υπόθεση να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μετά τη ληστεία, ο ένας από τους κατηγορούμενους έδωσε τον σουγιά (μήκους 16 εκατοστών) σε μια ανήλικη κοπέλα, ζητώντας της να τον φυλάξει στη σχολική της τσάντα.

Η ανήλικη, που σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε ιδέα για το τι είχε προηγηθεί, παρέδωσε αργότερα το όπλο στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Η αστυνομία δεν περιορίστηκε στους ανήλικους δράστες και προχώρησε και στη σύλληψη των γονέων τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι 15χρονοι μαθητές οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.