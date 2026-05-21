Ελλάδα

Γιάννενα: Δύο 15χρονοι λήστεψαν μαθητή με την απειλή σουγιά – Του έκλεψαν 5 ευρώ και έκρυψαν τα στοιχεία

Ο ένας έδωσε τον σουγιά σε μια ανήλικη κοπέλα ζητώντας της να τον φυλάξει στη σχολική της τσάντα
σουγιάς
Ο σουγιάς που χρησιμοποίησαν οι 15χρονοι
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ακόμα ένα θλιβερό περιστατικό παραβατικότητας των ανηλίκων έχει συγκλονίσει τα Γιάννενα, αφού δύο 15χρονοι της Γ’ Γυμνάσιου κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος ενός μαθητή της Β’ Γυμνασίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του epiruspost.gr για την ληστεία στα Γιάννενα, οι δύο 15χρονοι πλησίασαν το θύμα το πρωί της Τετάρτης (20/5/2026) και ο ένας βγάζοντας σουγιά τον απείλησε και έκλεψε από το παιδί 5 ευρώ.

Ο τρόπος με τον οποίο οι δράστες επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους συγκλονίζει ακόμα περισσότερο με την υπόθεση να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μετά τη ληστεία, ο ένας από τους κατηγορούμενους έδωσε τον σουγιά (μήκους 16 εκατοστών) σε μια ανήλικη κοπέλα, ζητώντας της να τον φυλάξει στη σχολική της τσάντα.

Η ανήλικη, που σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε ιδέα για το τι είχε προηγηθεί, παρέδωσε αργότερα το όπλο στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Η αστυνομία δεν περιορίστηκε στους ανήλικους δράστες και προχώρησε και στη σύλληψη των γονέων τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι 15χρονοι μαθητές οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
156
122
115
86
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Hellenic Train: Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο τα δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις
Hellenic Train
Τι οφέλη θα φέρει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των παλαιών νοσηλευτών και πληρωμάτων ασθενοφόρων
Πηγές με γνώση της υπόθεσης υπογραμμίζουν πως με τη στοχευμένη ρύθμιση που δρομολογείται τίθεται τέλος στην άνιση μεταχείριση εργαζόμενων στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ που είχαν προσληφθεί πριν το 2011
Ασθενοφόρο
Newsit logo
Newsit logo