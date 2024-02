Ομόφυλα ζευγάρια: Οι πρεσβείες 27 χωρών συγχαίρουν θερμά την Ελλάδα – «Γιορτάζουμε αυτή την ιστορική στιγμή»

Κοινό ανακοινωθέν με το οποίο χαιρετίζουν τη χθεσινοβραδινή υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα των ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο στην Ελλάδα, εξέδωσαν οι πρεσβείες 27 χωρών.

Πρόκειται για 27 χώρες από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ωκεανία και την Αφρική, οι οποίες έχουν ήδη ψηφίσει ανάλογα νομοσχέδια, υποδεχόμενες κατ’ αυτόν τον τρόπο με επευφημίες την Ελλάδα στο «κλαμπ» των 37 πλέον κρατών που έχουν κατοχυρώσει αναγνώριση και ίσα δικαιώματα για οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

«Γιορτάζουμε αυτή την ιστορική στιγμή με τον λαό, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ελλάδας», τονίζουν οι πρεσβείες των 28 χωρών, σχεδόν όλες ανεπτυγμένες οικονομίες και μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στις οποίες συγκαταλέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η επέκταση του θεμελιώδους δικαιώματος στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή προς την ισότητα και την αξιοπρέπεια για όλους στις χώρες μας», προσθέτουν.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία δημόσια έκφραση πολιτικών συγχαρητηρίων στην Ελλάδα για την απόφασή της να προβεί σε ένα τολμηρό βήμα που έχουν ήδη κάνει δεκάδες άλλες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, γενόμενη μάλιστα η πρώτη ορθόδοξη χώρα που υιοθετεί τέτοιο νομοθέτημα.

