Ομόνοια: Έκρυβαν 45 κιλά κάνναβη στο αυτοκίνητό τους – Είχαν για «καβάτζες» διαμέρισμα airbnb και στούντιο ηχογράφησης

Άνδρες της ΔΙΑΣ εντόπισαν 14.455 ευρώ, ενώ στο πορτμπαγκάζ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέσα σε βαλίτσα, περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης
Κάνναβη
Φωτογραφία αρχείου / Γραφείο Τύπου ΓΑΔΑ / EUROKINISSI

Πάνω από 45 κιλά κάνναβη είχαν στην κατοχή τους δύο άνδρες στην Ομόνοια, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά. Μετέφεραν τις παράνομες ουσίες με το αυτοκίνητό τους, και συνελήφθησαν σε έλεγχο αστυνομικών στην Ομόνοια.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς διακινητές ναρκωτικών ουσιών, έναν 32χρονο και έναν 33χρονο, οι οποίοι έκρυβαν στο αυτοκίνητό τους, το οποίο εντοπίστηκε στην Ομόνοια, περισσότερα από 45 κιλά κάνναβη.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ την Παρασκευή (09.01.2026), αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας τους στην περιοχή, εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς να επιβαίνουν σε όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν 14.455 ευρώ, ενώ στον χώρο των αποσκευών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέσα σε βαλίτσα, περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης.

Στη συνέχεια, οι δράστες οδηγήθηκαν στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (σ.σ. airbnb) και στούντιο ηχογράφησης σε Ομόνοια και Νέο Κόσμο, αντίστοιχα, ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών – «καβάτζες».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους παραπάνω χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

* 18 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 9 κιλά και 796 γραμμ. κάνναβης,

*3 μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών,

* πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,

* 1.400 ευρώ,

* 1.130 τουρκικές λίρες,

* ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

* τρίφτης και

* πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

