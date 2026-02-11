Οπαδικό επεισόδιο στην Πανεπιστημιούπολη – Τραυματίστηκαν ελαφρά ένας 18χρονος και ένας 16χρονος

Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10.2.26) στην Πανεπιστημιούπολη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο ανήλικοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε σε χώρο της Πανεπιστημιούπολης περί τις 22:30 με περίπου 20 άτομα να εμπλέκονται στη συμπλοκή, όλοι τους οπαδοί τοπικών ομάδων.

Ένας 18χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, κοντά στη Θεολογική Σχολή, εντοπίστηκε ένας 16χρονος με τραύμα στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε επίσης στο επεισόδιο.

Στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης βρέθηκαν δύο ρόπαλα, που φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή.