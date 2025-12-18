ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά που κατηγορείται για τις παράνομες επιδοτήσεις

Στην αναμονή βρίσκονται οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι που απολογούνται για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Μύρωνας Χιλετζάκης και Γιώργος Λαμπράκης.

Οι συλληφθέντες που φέρονται να διαδραματίζουν τον πιο κομβικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρά το γεγονός ότι έχουν προσαχθεί από τις 11 το πρωί στην Ευελπίδων, ακόμη δεν έχουν περάσει το κατώφλι του Ευρωπαίου Ανακριτή για να απολογηθούν, καθώς υπήρξε εξέλιξη στην προηγούμενη εγκληματική οργάνωση από τα Γιαννιτσά με τους 37 συλληφθέντες και 14 προσωρινά κρατούμενους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από νέα στοιχεία που προέκυψαν σε άλλη δικογραφία που εκδικάζεται στην Κρήτη (105 κατηγορούμενοι), η Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου άσκησε στον 54χρονο λογιστή από τα Γιαννιτσά συμπληρωματική ποινική δίωξη για απάτη και εγκληματική οργάνωση, για αλλά πραγματικά περιστατικά και μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Πρόκειται για την 15η προφυλάκιση για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.