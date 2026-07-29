Σύρος: «Ήταν ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια» επιμένει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας – Το κενό των 7 δευτερολέπτων πριν τον θάνατό της

Λόγο για «ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια του δράστη» κάνει η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης για τον θάνατό της έξω από το σπίτι του ζευγαριού, στη Σύρο.

Η Μαρία Καζαντζάκη που εκπροσωπεί την οικογένεια της 41χρονης διασώστριας τονίζει πως η ιατροδικαστή έκθεση του θύματος έδειξε πως ο θάνατός της προκλήθηκε από σωματική βλάβη, δηλαδή την πισώπλατη μαχαιριά που δέχθηκε στον πνεύμονα. «Αυτό μας δίνει στοιχεία που δεν αμφισβητούνται», συμπληρώνει στο ΟΡΕΝ για τον θάνατο της γυναίκας που έχει συγκλονίσει την Σύρο.

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Επικαλούμενη τα ντοκουμέντα που έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας, η δικηγόρος τονίζει πως η 41χρονη βγήκε από το σπίτι του ζευγαριού μετά από 7 δευτερόλεπτα, κάνοντας απότομες κινήσεις, έχοντας ευλυγισία και κατεβαίνοντας γρήγορα τα σκαλοπάτια, γεγονός που δείχνει πως δεν ήταν τραυματισμένη εκείνη τη στιγμή.

«Στο ίδιο υλικό φαίνεται ότι ο δράστης όταν βγήκε από το σπίτι και την καταδίωξε, στο δεξί του χέρι κρατούσε μαχαίρι. Το γεγονός ότι τραυματίστηκε εκτός της οικίας είναι ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως ο 41χρονος μετά την μαραθώνια απολογία του τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την παραπομπή του στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου.

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Στην 30χρονη σύντροφό του της επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι να δίνει το παρών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει κάθε 1η ημέρα του μήνα αλλά και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Απαντώντας στο σενάριο περί ληστείας, η ίδια είπε «δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να πηγαίνει για ληστεία με τόσο ευδιάκριτο παντελόνι και να χτυπάει κουδούνια».