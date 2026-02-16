Ορχομενός: 16χρονη κατήγγειλε βιασμό από 2 ανήλικους – Αρνούνται τις κατηγορίες, συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Θύμα βιασμού φέρεται πως έπεσε ένα κορίτσι 16 χρόνων, από δύο αγόρια ηλικίας 17 και 15 χρόνων. Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται πως έγινε στον Ορχομενό, με την κοπέλα να αποκαλύπτει το μαρτύριό της στους γονείς της και στη συνέχεια και στην αστυνομία.

Ο βιασμός φέρεται πως έγινε το Σάββατο (14.02.2026) στην περιοχή του Ορχομενού. Όπως κατήγγειλε η 16χρονη, τα δύο αγόρια την προσέγγισαν, την ακινητοποίησαν και την κακοποίησαν σεξουαλικά. Στη συνέχεια, το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία η οποία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό των φερόμενων ως δραστών.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους 2 νεαρούς αλλά και τους 4 γονείς τους οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να σχηματιστεί και δικογραφία.

Η ανήλικη έχει εξεταστεί ήδη από ιατροδικαστή ο οποίος επιβεβαίωσε τα όσα κατήγγειλε πως έζησε.

Ο ένας από τους ανήλικους, δήλωσε στην αστυνομία πως ό,τι έγινε – έγινε με την θέληση της ανήλικης. Ο δεύτερης αρνείται την συμμετοχή του στην πράξη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.

Πληροφορίες από LamiaReport.