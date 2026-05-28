«Κομπίνα μεγατόνων» έστησε 27χρονος: Έκλεβε προσωπικά στοιχεία, «έκλεινε» Airbnb και τα ξανανοίκιαζε για να πάρει τις προκαταβολές

Ο νεαρός άνδρας που συνελήφθη προσποιούνταν το υψηλόβαθμο στέλεχος σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και «έταζε» δουλειά στα θύματά του
Έναν ολόκληρο μηχανισμό εξαπάτησης πολιτών μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικίασης διαμερισμάτων στο Παγκράτι είχε στήσει, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 27χρονος, που συνελήφθη, με τις αρχές να εξιχνιάζουν συνολικά 94 περιπτώσεις απάτης.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, πλαστογραφία, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 27χρονος, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024, προσποιούνταν ότι κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες.

Στη συνέχεια συναντούσε υποψήφιους εργαζόμενους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας, αποσπώντας προσωπικά στοιχεία, τραπεζικά δεδομένα και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες του Δημοσίου με πρόσχημα την πρόσληψη.

Με τα στοιχεία των θυμάτων προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και στη συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μισθώσεων αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές.

Ενδεικτικό της δράσης του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είναι ότι μέσα σε μόλις δύο ημέρες, κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στο Περιστέρι, εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας πάνω από 22.000 ευρώ.

Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε ότι στις 94 εξιχνιασμένες περιπτώσεις είχε αποσπάσει συνολικά 85.169 ευρώ, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ο 27χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου στις 12 Μαΐου στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ κατά την αστυνομική επιχείρηση δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας ενώ επιχείρησε να διαφύγει απωθώντας τους αστυνομικούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

