ΟΣΕ: Καταγγελία για δολιοφθορά – Άγνωστοι έκοψαν καλώδια οπτικών ινών

Ένα περιστατικό παρέλυσε το πρωί της Κυριακής (15.09.2025) το σύστημα τηλεδιοίκησης στο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας. Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, η βλάβη δεν προκλήθηκε από τεχνικό σφάλμα, αλλά από σκόπιμη ενέργεια.

Άγνωστο άτομο φέρεται να έκοψε τα καλώδια οπτικών ινών με αιχμηρό εργαλείο, μεταξύ Θήβας και Δαύλειας προκαλώντας την απώλεια επικοινωνίας, εικόνας και δυνατότητας ελέγχου σε αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς, σύμφωνα με τον ΟΣΕ. Το πρόβλημα αυτό κινητοποίησε τα τεχνικά συνεργεία για σχεδόν 18 ώρες.

Η βλάβη παρουσιάστηκε γύρω στις 05:45, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η απομακρυσμένη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, ενώ το προσωπικό κυκλοφορίας εφάρμοσε εναλλακτικές διαδικασίες για να διασφαλίσει την ασφαλή διεξαγωγή των δρομολογίων. Με συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 18 ώρες και η κυκλοφορία διεξήχθη χωρίς προβλήματα.

Έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο σημείο επιβεβαίωσε την εκδοχή της δολιοφθοράς, καθώς οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί εσκεμμένα με ψαλίδι. Το περιστατικό έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές για έρευνα και απόδοση ευθυνών. Ο ΟΣΕ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας και την επιτήρηση του δικτύου, ώστε να αποτρέπονται παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.

Η ανακοίνωση του ΟΣΕ:

«Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι χθες το πρωί, στις 05:45, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο τηλεδιοικούμενο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας, την απώλεια απεικόνισης και τη μη δυνατότητα χειρισμών στους ενδιάμεσους σταθμούς. Άμεσα ειδοποιήθηκαν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας προκειμένου να αποκαταστήσουν το τεχνικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα το προσωπικό κυκλοφορίας προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Με συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων συνεργείων, επετεύχθη πλήρης αποκατάσταση σε λιγότερο από 18 ώρες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος η κυκλοφορία διεξήχθη με απόλυτη ασφάλεια. Στο σημείο που εντοπίστηκε η βλάβη, μετέβη τεχνικό κλιμάκιο για αυτοψία.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί ενέργεια δολιοφθοράς, καθώς οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί με ψαλίδι. Το συμβάν έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών. Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου».