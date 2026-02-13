Ελλάδα

Παγκράτι: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπαθε ανακοπή καρδιάς και να έπεσε από το πατίνι
Ασθενοφόρο
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (13/2/2026) στο Παγκράτι, όπου ένας 48χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχασε την ισορροπία του στην οδό Ελλανίκου στο Παγκράτι, με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, δίνοντας μάχη για αρκετή ώρα.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών εκείνος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανακοπής καρδιάς, κάτι που θα αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
136
86
75
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χειροπέδες σε 45χρονο Ιρανό που έστηνε καρτέρι σε γυναίκες στα Εξάρχεια και αυνανιζόταν στη μέση του δρόμου - Τον ακινητοποίησαν κάτοικοι
Κουβαλούσε πάντα στη ζώνη του μαχαίρι - Έκανε 3 διαφορετικές επιθέσεις μέσα σε 3 ημέρες - Τον αναζητούσαν μήνες οι αρχές αλλά πάντα «ξεγλίστραγε» και γλίτωνε την σύλληψη
Ιρανός 28
Newsit logo
Newsit logo