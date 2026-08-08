Ελλάδα

Φωτιά σε κτίριο στην Κουμουνδούρου: Πυροσβέστες απεγκλώβισαν άτομο

15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα στην επιχείρηση κατάσβεσης
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (08.08.2026) σε 3όροφο κτίριο στην Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του ακατοίκητου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο στον 2ο όροφο και απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Παράλληλα με την κατάσβεση συνεχίζεται ο έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτηρίου, για εντοπισμό τυχόν άλλων ευρισκόμενων εντός αυτού.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός «hot – dry – windy» τις επόμενες 48 ώρες: Αυξημένος ο κίνδυνος φωτιάς
Το επόμενο 48ωρο, επομένως, απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς
Φωτιά
Συνελήφθη 49χρονος στο Παλαιό Φάληρο για την εγκληματική οργάνωση του «Έντικ» - Κατηγορείται για εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών
Εντοπίστηκε στα σύνορα με την Καλλιθέα - Οι αρχές είχαν πληροφορίες στα «χέρια» τους πως επέστρεψε στην Ελλάδα αφότου είχε διαφύγει στο εξωτερικό
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo