Περιστέρι: Σε αυτό το δώμα και μέσα σε ακαθαρσίες έμεναν τα 6 παιδιά με τους γονείς τους

Σε ένα δώμα ταράτσας στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι έμεναν τα έξι ανήλικα παιδιά με τους γονείς τους, οι οποίοι συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Γύρω στις 22:00 χθες το βράδυ και μετά από καταγγελία κατοίκου της περιοχής, άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έσπευσαν στο σπίτι στο Περιστέρι και μπήκαν στο δωμάτιο όπου έμεναν οι δύο γονείς με τα έξι παιδιά τους ηλικίας από τριών έως 11 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόσο τα τρία αγοράκια όσο και τα τρία κοριτσάκια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και μέσα σε ακαθαρσίες και είχαν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ καιρό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει καταγγελία για τη συγκεκριμένη οικογένεια ενώ όπως λένε κάτοικοι της περιοχής πριν λίγο καιρό είχαν απομακρυνθεί και επέστρεψαν εκ νέου στον χώρο που τους παραχωρήθηκε.

Η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε έναν χώρο λίγων τετραγωνικών και όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr το δώμα βρισκόταν δίπλα από τους θερμοσίφωνες και άλλα αντικείμενα στην ταράτσα του κτιρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το περιστατικό είναι γνωστό στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, αλλά με εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς είναι εκείνοι που έχουν επιληφθεί της υποθέσεως, έχει ξεφύγει από την κοινωνική υπηρεσία», δηλώνει στο newsit.gr η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, ΚΕΠ και Ισότητας του Δήμου Περιστερίου, Μαίρη Τσιώτα.

«Η κοινωνική υπηρεσία έχει κάνει σε κάθε περίπτωση αυτό που έπρεπε, παρουσία εισαγγελέων και αστυνομίας. Δεν είναι η πρώτη φορά εχθές που έγινε καταγγελία, έχει ξαναγίνει ανώνυμη καταγγελία», αναφέρει.

Τα μέλη της οικογένειας αρκετές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων τους ενώ όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, ακόμα και οι γονείς των παιδιών κυκλοφορούσαν βρώμικοι.

Μάλιστα, αντί για κουρτίνες στο παράθυρο του δωματίου είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες σκουπιδιών ενώ τα παιδιά μετά τη σύλληψη των γονιών τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.