Παλαιό Φάληρο: Χειροπέδες σε 56χρονο που είχε όπλα, γεμιστήρες και σουγιά στο αυτοκίνητό του

Ένας 56χρονος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στο Παλαιό Φάληρο καθώς βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του 2 πιστόλια με 2 γεμιστήρες και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σε περιπολία στο Παλαιό Φάληρο εντόπισαν τον 56χρονο να κινείται ύποπτα με το αυτοκίνητό του και τον σταμάτησαν για έλεγχο με αποτέλεσμα να βρουν όπλα, γεμιστήρες και σουγιά.

Παράλληλα διαπιστώθηκε πως ο 56χρονος είχε πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.