Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026: Το μέλλον γράφεται από τα παιδιά, με σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη

Ζούμε στην εποχή στην οποία το μέλλον είναι ήδη εδώ. Παίρνει σχήμα μέσα σε μια σχολική αίθουσα, σε έναν πάγκο γεμάτο καλώδια, αισθητήρες και μικρούς μηχανισμούς, στα χέρια παιδιών που δεν φτιάχνουν απλά στο μυαλό τους έναν καλύτερο κόσμο, αλλά επιχειρούν να τον δημιουργήσουν από την αρχή.

Και αυτό ακριβώς συνέβη στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026, όπου 2.000 μαθητές όλων των ηλικιών παρουσίασαν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο δημιουργίας, επίλυσης προβλημάτων και κοινωνικής προόδου.

Με θέμα «Από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη», ο διαγωνισμός, που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEM Education, ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά πόσο μεγάλη δύναμη μπορεί να αποκτήσει η εκπαίδευση όταν γίνεται ένα με την τεχνολογία. Στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης, για 12η συνεχή χρονιά, ήταν η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας σταθερά μια πρωτοβουλία που φέρνει τους μαθητές πιο κοντά στις δεξιότητες του αύριο.

Κατά τον χαιρετισμό του στον διαγωνισμό, ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ, συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι είχε την ευκαιρία να δει από κοντά πολλές από τις ρομποτικές εφαρμογές των μαθητών και να εντυπωσιαστεί από τη φαντασία, τη γνώση και την κρίση των παιδιών. Όπως τόνισε, το φετινό θέμα για το ΑΙ ήταν εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς η COSMOTE TELEKOM έχει ήδη ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή λειτουργία της, έχει φέρει το ΑΙ στα χέρια των πελατών της μέσα από την πλατφόρμα Magenta AI και προσφέρει ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο λύσεων ΑΙ για επιχειρήσεις και οργανισμούς. «Το ΑΙ σηματοδοτεί μία νέα εποχή και αποτελεί εφόδιο για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν παρουσιάστηκε ως μια αφηρημένη έννοια ή απλά ως μία ακόμα σύγχρονη τεχνολογική τάση. Αντίθετα, πήρε σάρκα και οστά μέσα από 95 ρομποτικές εφαρμογές που διακρίθηκαν, αποδεικνύοντας ότι το ΑΙ μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμος σύμμαχος για την κοινωνία, την παραγωγή, την καθημερινότητα και το περιβάλλον. Οι μαθητές σχεδίασαν λύσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες: από μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επισκεπτών τους, μέχρι εναέρια συστήματα αυτόματης μεταφοράς αγαθών για τους κατοίκους των ελληνικών νησιών και αυτοματοποιημένες εφαρμογές αγροτικής παραγωγής που μειώνουν το κόστος και ενισχύουν την ποιότητα των προϊόντων.

Στον φετινό διαγωνισμό, η φαντασία των παιδιών συνάντησε την τεχνολογική γνώση με τρόπο ουσιαστικό. Ομάδα μαθητών Γυμνασίου ανέπτυξε ένα ευφυές αυτόνομο ρομποτικό σύστημα για αστικές μεταφορές, το οποίο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αναγνωρίζει αντικείμενα και πεζούς, σχεδιάζοντας βελτιστοποιημένες διαδρομές για ταχύτερες παραδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας. Την ίδια στιγμή, μία άλλη ομάδα δημιούργησε ένα μοντέλο ΑΙ που αναγνωρίζει έγκαιρα ασθένειες σε καλλιέργειες, δίνοντας στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα ένα εργαλείο πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης. Παράλληλα, μαθητές Λυκείου κατασκεύασαν ρομποτικό όχημα που πλοηγείται με τεχνητή νοημοσύνη και εντοπίζει με ακρίβεια τεχνικά προβλήματα σε δίκτυα ύδρευσης και διανομής αερίου, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και ασφαλέστερη αποκατάσταση βλαβών.

Ανάμεσα στα έργα ξεχώρισαν επίσης νέες εφαρμογές που έδειξαν με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο πώς η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Κάμερες τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώθηκαν σε αυτοματοποιημένα συστήματα που βοηθούν άτομα με κινητικές δυσκολίες να ζωγραφίσουν, αλλά και σε ρομποτικές λύσεις αποκατάστασης έργων τέχνης. Σε μια άλλη δημιουργική προσέγγιση, μαθητές Γυμνασίου ανέπτυξαν μια έξυπνη πόλη όπου η καλλιέργεια προσαρμόζεται στις καιρικές συνθήκες των τεσσάρων εποχών, αξιοποιώντας αυτοματισμούς και ΑΙ για πιο αποδοτική και βιώσιμη αγροτική παραγωγή.

Όλα τα παραπάνω έργα είχαν έναν κοινό παρονομαστή, που δεν ήταν άλλος από την ανάδειξη του ανθρώπου στο επίκεντρο. Κι αυτό γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίστηκε όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως ένα υγιές μέσο για να γίνει η ζωή μας καλύτερη, πιο ασφαλής, πιο βιώσιμη και πιο συμπεριληπτική. Μέσα από τη συνεργασία, τον πειραματισμό και τη δημιουργική σκέψη, οι μαθητές απέδειξαν ότι η νέα γενιά δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Σομαλακίδης, Πρόεδρος του STEM Education, υπογράμμισε ότι ο τελικός του διαγωνισμού αναδεικνύει τη δύναμη του STEM να εμπνέει, να καλλιεργεί δεξιότητες και να φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στην τεχνολογία μέσα από τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Ευχαρίστησε τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που στηρίζουν αυτή τη διαδρομή, σημειώνοντας ότι στόχος του οργανισμού είναι η εισαγωγή της μεθοδολογίας STEM και των νέων τεχνολογιών στις φυσικές επιστήμες, σε συνεργασία με τη στρατηγική υποστήριξη της COSMOTE TELEKOM.

Η στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Στα 12 χρόνια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM, οι συμμετοχές μαθητών ξεπερνούν τις 67.000, ενώ οι συμμετοχές των καθηγητών σε δωρεάν online σεμινάρια ξεπερνούν από τις 19.500. Παράλληλα, έχουν διατεθεί σχεδόν 1.300 δωρεάν πακέτα εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε σχολεία, δίνοντας σε ακόμη περισσότερα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της ρομποτικής, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 δεν ήταν απλώς μια διοργάνωση αφιερωμένη στην σύγχρονη τεχνολογία. Ήταν μια ζωντανή, χειροπιαστή εικόνα του αύριο. Ένα αύριο μέσα στο οποίο η ανθρώπινη φαντασία και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να συνυπάρχουν δημιουργικά, με οδηγό τη γνώση, την υπευθυνότητα και την ανάγκη για έναν κόσμο πιο ανθρώπινο. Και αν κάτι έγινε ξεκάθαρο μέσα από τα έργα των μαθητών, είναι ότι το μέλλον ξεκινά στο σήμερα. Μέσα από τα όνειρα και τις πράξεις παιδιών που μαθαίνουν να σκέφτονται, να συνεργάζονται και να δημιουργούν αξιόπιστες λύσεις για την κοινωνία του αύριο.