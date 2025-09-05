Ελλάδα

Πάνω από 100 μετανάστες εντοπίστηκαν στους Λειψούς: Μετά από καταδίωξη συνελήφθη ο διακινητής τους

35 ανήλικοι ανάμεσα στους μετανάστες που εντοπίστηκαν - Κατασχέθηκε το σκάφος
Φωτογραφία αρχείου eurokinissi

Συνολικά 125 μετανάστες εντόπισαν οι αρχές στην περιοχή Μονοδένδρι, ανατολικά των Λειψών, όπου τους αποβίβασε ιστιοφόρο, το οποίο στη συνέχεια έφυγε προς τα παράλια της Τουρκίας.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν στους Λειψούς, το μεσημέρι της Πέμπτης (04.09.2025) και αμέσως ενημερώθηκαν οι αρχές της Λέρου. Στο σημείο έσπευσαν 2 περιπολικά σκάφη, 1 περιπολικό όχημα και 1 σκάφος της δύναμης FRONTEΧ.

Το περιπολικό σκάφος εντόπισε το ιστιοφόρο και έκανε σήμα στον χειριστή να σταματήσει αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία το ιστιοφόρο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο χειριστής του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Λέρου.

Από στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Λειψών εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή 125 αλλοδαποί (53 άνδρες, 37 γυναίκες και 35 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Λακκί της Λέρου.

Μία 27χρονη αλλοδαπή μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι Μαστιχαρίου Κω και από εκεί σε ιατρική δομή, ενώ δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Λέρου για ιατρική περίθαλψη.

Από το Λιμεναρχείο Λέρου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 58χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αιγύπτου) χειριστής του ιστιοφόρου σκάφους καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων, ενώ το σκάφος μεταφοράς κατασχέθηκε.

