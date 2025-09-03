Πάνω από 470.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις από τις φωτιές του 2025 – Η 5η χειρότερη χρονιά από το 2006

Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε επίσημα στις 31 Αυγούστου, όμως δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.

Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, 01 Μαΐου 2025 μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, 8 μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν τη χώρα μας καταστρέφοντας χιλιάδες στρέμματα, στην Άρτα, Αχαΐα, Ζάκυνθο, Κύθηρα, Φενεό, Κερατέα και Χίο.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, το καλοκαίρι του 2025 άφησε πίσω του σημαντικές απώλειες σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις της Ελλάδας.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανέλυσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, από την αρχή του έτους έως και τα τέλη Αυγούστου κάηκαν συνολικά 473.930 στρέμματα, γεγονός που κατατάσσει το 2025 στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις πιο καταστροφικές αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων 20 ετών μέχρι στιγμής.

Οι οκτώ μεγαλύτερες πυρκαγιές του 2025

Από όλα τα συμβάντα του καλοκαιριού, οι παρακάτω 8 φωτιές ήταν και οι πιο καταστροφικές. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν:

Άρτα

Αχαΐα

Ζάκυνθος

Κύθηρα

Φενεός – Κορινθία

Κερατέα – Αττική

Χίος (με δύο ξεχωριστά μεγάλα περιστατικά)



Στις παραπάνω περιοχές, η συνολικά καμένη γη ανήλθε περίπου σε 260.000 στρέμματα, δηλαδή περισσότερο από το μισό της συνολικής καμένης έκτασης του έτους.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας των πυρκαγιών είναι η καμένη έκταση στο νησί της Χίου που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της συνολικής έκτασης του νησιού, αλλά και η εκτεταμένη καταστροφή σε τμήματα παρθένου δάσους στον Φενεό Κορινθίας.