Πανσέληνος Αυγούστου 2025: Μάγεψε το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου» – Μοναδικές φωτογραφίες από Σούνιο και Ακρόπολη

Οι πολίτες μπόρεσαν να απολαύσουν το φεγγάρι του Αυγούστου δωρεάν σε 114 αρχαιολογικούς χώρους
Πανσέληνος
Και ποιος το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) δεν έτρεξε σε ανοιχτό χώρο για να μαγευτεί από την υπέροχη πανσέληνο του Αυγούστου; Το φεγγάρι του Οξύρρυγχου φώτισε τον ουρανό (και) της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία χρονιά πως ο Αύγουστος είναι από τους πιο ρομαντικούς μήνες του χρόνου.

Καθόλου τυχαία δεν πάτησε pause όλη η υφήλιος για να δει την πανσέληνο του Αυγούστου. Το φεγγάρι του Οξύρρυγχου είναι έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο, προσφέροντας μοναδικό θέαμα.

Στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, στην Ακρόπολη, στο Ναύπλιο αλλά και στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα το φεγγάρι «εορτάστηκε» ιδιαιτέρως.

Δείτε μαγευτικές φωτογραφίες:

Πανσέληνος
«Κατακόκκινο» το φεγγάρι στον Ναό του Ποσειδώνα
Πανσέληνος
Πανσέληνος
Η Πανσέληνος του Αυγούστου πάνω από την Ακρόπολη
Πανσέληνος
Πανσέληνος
Η πανσέληνος του Οξύρρυγχου στο αρχαίο Νεκρομαντείο του Αχέροντα
Πανσέληνος
Η πανσέληνος πάνω από το Παλαμήδι

Για να απολαύσει ο κάθε ένας την πανέμορφη πανσέληνο, η είσοδος σε 114 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, ήταν τελείως ελεύθερη.

Από που πήρε το όνομά της η Πανσέληνος του Οξύρρυγχου

Η Πανσέληνος του Αυγούστου που ονομάζεται και «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» έχει πάρει το όνομά του από το ψάρι του γλυκού νερού που ζει στις Μεγάλες Λίμνες και τη λίμνη Champlain της Αμερικής.

Ο οξύρρυγχος αλιευόταν εύκολα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του καλοκαιριού και αποτελούσε σημαντική τροφή για τους ιθαγενείς που ζούσαν στην περιοχή. Παρόλο που κάποτε ο οξύρρυγχος ήταν αρκετά άφθονος στα τέλη του καλοκαιριού, σήμερα είναι πιο σπάνιο να αλιευθεί εκεί.

Τα ψάρια εμφανίζονται και προϊστορικά, καθώς έχουν εντοπιστεί πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια και πολλοί άνθρωποι τα αποκαλούν «ζωντανά απολιθώματα». Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια για να αρχίσουν να αναπαράγονται και μπορούν να αναπαραχθούν μόνο κάθε 4 χρόνια. Ωστόσο, μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.

Σήμερα, υπάρχουν περίπου 29 είδη παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του οξύρρυγχου των λιμνών που βρίσκεται στις Μεγάλες Λίμνες. Έχουν εξελιχθεί σε μέγεθος και από τεράστια ψάρια είναι πλέον όσο μεγάλα είναι και τα λαβράκια. Η λέξη «οξυρρύγχος» σημαίνει «αυτός που αναδεύει», κάτι που κάνει συγκεκριμένο ψάρι όταν ψάχνει για τροφή.

Ο Αύγουστος του 2025 θα είναι γεμάτος ουράνια γεγονότα, καθώς μετά την Πανσέληνος του Οξύρρυγχου, η Σελήνη θα περάσει κοντά από τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο, και αργότερα θα συμβεί μια σύνοδος μεταξύ Αφροδίτης και Δία.

Ελλάδα
